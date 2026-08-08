El goleador sobre el reclamo de Olimpia: “Es el fútbol de hoy y hay que adaptarnos a eso”

El delantero Fernando Matías Cáceres, héroe de la jornada tras ingresar desde el banco para marcar el gol de la victoria, se metió de lleno en la polémica y explicó cómo vivió esa acción en el mediocampo que desató los reclamos airados de todo el banco y el plantel franjeado.

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Consultado sobre el vértigo de la jugada —en la que sufrió un tropiezo inicial antes de emprender la carrera hacia el área rival—, Cáceres detalló el minuto a minuto de la acción y su enfoque de no dar ningún balón por perdido: “Tuve un pequeño resbalón, pero siempre pensando en el arco, no se me borró en ningún momento. Creo que la llevó César. Después pasaron unas cuantas cositas, pero siempre estuve atento a la jugada y, bueno, me quedó a mí; pude definir”.

La postura ante los reclamos y el criterio arbitral

La protesta principal de la visita giraba en torno a un posible contacto o infracción previa en la mitad de la cancha que el árbitro decidió dejar correr. El atacante respaldó la decisión de darle continuidad al juego basándose en las directrices actuales del arbitraje: “Ya sea la jugada de Pedro Zarza, al principio del torneo se habló sobre eso, se dijo claramente que en las pequeñas faltas iban a dejar correr un poco más. Bueno, esa jugada creo que fue en el medio campo. Lastimosamente para ellos termina en gol, felizmente para nosotros también termina en gol. Creo que muchas jugadas también dejó seguir para ellos. Así que, ese es el fútbol de hoy, es el fútbol de ahora y hay que adaptarnos a eso”.

La importancia de sumar y responder desde el banco

Con la humildad y el enfoque puesto en el trabajo colectivo, Cáceres destacó el esfuerzo silencioso del plantel y la mentalidad con la que afrontan cada compromiso: “Cada vez que ingreso quiero aportar lo mío, demostrar que no solo estamos ahí, constantemente esperando nuestra oportunidad. Siempre tenemos que estar confiados de poder aportar nuestro granito de arena con los compañeros que vienen haciendo un enorme sacrificio. Creo que venimos haciendo bien las cosas con los profes, con la gente del club, más con los compañeros. Estamos bien encaminados y esperemos seguir por esa senda”.