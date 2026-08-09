David Almansa suma su segunda victoria de la temporada y deja atrás los problemas físicos

Como todas las carreras de Moto3, la misma se disputó en un numeroso grupo que fue perdiendo unidades con el paso de las vueltas, hasta que a dos del final David Almansa pasó al ataque y logró las décimas de segundo de ventaja suficientes para hacerse con la victoria, por delante de Álvaro Carpe (KTM) y el hispano argentino Valentín Perrone (KTM).

La primera gran noticia en la más pequeña de las cilindradas, aunque negativa, ya se produjo el sábado, con la caída del líder, el español Máximo Quiles (KTM), quien tuvo que regresar de urgencia a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente en la clínica Ruber Internacional, para intentar comenzar así la recuperación cuanto antes.

Ausente Quiles y con el británico Scott Ogden (KTM) saliendo desde la 'pole position', al apagarse el semáforo rojo el español David Almansa (KTM) protagonizó una gran salida que le situó líder a final de recta, por delante de su compatriota Álvaro Carpe (KTM) y del hispano argentino Valentín Perrone (KTM), tercero.

Ogden perdió hasta seis posiciones en las primeras curvas de carrera, en las que Almansa y Carpe pegaron un fuerte tirón para intentar romper la cabeza del grupo a las primeras de cambio, pero tanto Brian Uriarte (KTM) como Adrián Fernández (Honda), y después Valentín Perrone, estuvieron muy pendientes para pegarse a ellos.

Almansa, Carpe, Uriarte y Fernández tiraron con mucha fuerza y sólo aguantaron ese ritmo inicial, por detrás, Perrone, Scott Ogden y Adrián Cruces (KTM).

Ya en el segundo giro y con vuelta rápida de carrera, Brian Uriarte, vencedor en Alemania, se puso líder de la carrera y volvió a cambiar el ritmo, al menos en el septeto que había logrado unos metros de ventaja respecto al grupo principal.

Pero la carrera no había hecho más que comenzar y Uriarte fue rápidamente neutralizado, pasando a la primera posición David Almansa, quien en su pelea 'carenado contra carenado' con Adrián Fernández, perdió el liderato a manos de un 'espabilado' Álvaro Carpe, que superó a ambos por el interior de la curva.

Esa lucha por la posición no hizo si no ralentizar en cierta medida al septeto de cabeza, que acabó siendo neutralizado por sus perseguidores, formándose un grupo de hasta diecisiete pilotos.

Una vuelta más tarde, en el quinto giro, Adrián Fernández se puso líder para 'probar suerte', pero no tardó mucho David Almansa en recuperar el liderato del grupo, en el que se iba por los suelos el español Adrián Cruces (KTM) en la curva dieciséis, al tocarle por detrás el irlandés Casey O'Gorman (Honda), que fue penalizado con una 'vuelta larga'.

Unos metros más adelante se caía el malasio Hakim Danish (KTM) y en la curva dieciocho acababa de la misma manera el autor de la 'pole position', Scott Ogden.

Todos esos incidentes provocaron un corte en el grupo de cabeza, en el que quedaron seis pilotos por delante, David Almansa, Álvaro Carpe, Brian Uriarte, Adrián Fernández, Joel Esteban y Valentín Perrone.

En el grupo perseguidor quien marcaba el ritmo para intentar cazarlos, sin éxito, estaba en cabeza el italiano Matteo Bertelle (KTM).

Pasado el ecuador de la carrera, David Almansa era quien marcaba el ritmo en el sexteto de cabeza y poco a poco consiguió algún que otro metro de ventaja sobre Brian Uriarte, que era quien tiraba como un 'poseso' para intentar evitar que la ventaja de su rival fuese inalcanzable.

A cinco vueltas del final la ventaja de Almansa, ahora sobre Carpe, era de medio segundo y esa lucha entre ellos era la que podía permitir que las diferencias fuesen en aumento, pero éste, con la vuelta rápida de carrera, recuperó el rebufo de la moto del líder de la carrera.

No hubo descanso para recuperar el aliento en esas vueltas finales, en las que los seis pilotos no cedieron un milímetro al rival, pero siempre con David Almansa marcando el ritmo de la carrera, hasta que al final de la decimotercera vuelta Brian Uriarte sorprendía a David Almansa por el interior de una curva para superarlo.

En ese sexteto quien más problemas tuvo para aguantar el ritmo fue Joel Esteban, que pisó en varias ocasiones fuera de la pista para aguantar a sus oponentes desde la sexta plaza.

Una vuelta más tarde, en la decimocuarta, David Almansa volvía a ser líder y conseguía unas décimas de ventaja sobre sus rivales, entre los que Brian Uriarte, acuciado por la presión, se fue al suelo en la última vuelta entre las curvas seis y siete, aunque recuperó la moto para completar la carrera fuera de los puntos.

Almansa había logrado la ventaja suficiente para conseguir la victoria, por delante de Álvaro Carpe y de Valentín Perrone, que sorprendió en las últimas curvas a Adrián Fernández.