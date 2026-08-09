El español Raúl Fernández impone su ley para conseguir su primera victoria de la temporada

El piloto de la escudería satélite de Aprilia suma su segundo triunfo en la categoría de MotoGP, tras la de Australia del pasado año, en el circuito de Phillip Island.

Fernández, duodécimo vencedor distinto en Silverstone, y que logró el triunfo en las carreras 'sprint' de Italia y los Países Bajos, se impuso con autoridad en las veinte vueltas de la 'carrera larga', que dominó desde el mismo momento que se apagó el semáforo rojo.

El líder del mundial, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo, aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial, en la que suma 240 puntos, 31 más que Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero, y ahora segundo con 209 puntos, mientras el japonés Ai Ogura, que se fue por los suelos, se queda con los 203 que sumó tras la carrera 'sprint' británica.

Tras Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), mientras que el vigente líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) no solventó todos los problemas con el rendimiento de los neumáticos de su moto y acabó séptimo.

La gran incógnita y el gran reto antes de la salida de la carrera de MotoGP, después de ver el desarrollo de la prueba corta -la 'sprint'-, iba a ser la gestión de los neumáticos, pues prácticamente todos los pilotos de la formación de salida optaron por no arriesgar y optaron por salir con el compuesto duro en la rueda delantera y el intermedio en la trasera, vistos los problemas que muchos pilotos tuvieron el sábado.

Y, al apagarse el semáforo rojo, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), autor de la 'pole position' se vio superado por su compatriota Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), como algunos problemas en el dispositivo de altura del campeón del mundo de MotoGP de 2024, que vio como también era superado por su compañero de equipo, Marco Bezzecchi (Aprilia RS_GP), e incluso por Marc Márquez, aunque recuperó la posición rápidamente.

Antes de completarse el giro inicial, la carrera perdió ya a dos de sus unidades, los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4), en un incidente que fue investigado por Dirección de Carrera.

Por delante, Raúl Fernández, en la segunda vuelta ya contaba con un segundo y medio de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, que era Bezzecchi, con Martín tercero después de recuperar un par de posiciones, pero todavía con 19 vueltas por delante, lo que podía suponer un problema para aquellos que forzaran el rendimiento de los neumáticos en las vueltas iniciales.

El ritmo de Raúl Fernández en esas vueltas inicial resultó impresionante, pues rodó casi un segundo más rápido que cualquier de sus rivales más veloces, para conseguir 2,3 segundo en el tercer giro.

Por detrás de Raúl Fernández, Marco Bezzecchi intentó mantener el segundo puesto, aunque por detrás se iba acercando poco a poco un Jorge Martín, vencedor de la carrera 'sprint', que parecía incrementar su ritmo.

Raúl Fernández mantuvo un ritmo impresionante, que sólo podía interrumpir una caída de rendimiento de los neumáticos de su moto, con más de tres segundos de ventaja en la sexta vuelta, cuando se pudo comprobar que muchos pilotos comenzaban a incrementar su ritmo.

Tras Fernández, los dos pilotos oficiales de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, con Alex Márquez cuarto después de superar a su hermano Marc, y con Pedro Acosta (KTM RC 16), en la sexta plaza, pegado a ellos.

En el séptimo giro Acosta supero a Marc Márquez, cuando Jorge Martín se pegó al rebufo de la moto de Bezzecchi.

Cuatro segundo acumuló Raúl Fernández respecto al segundo, Marco Bezzecchi, en la octava vuelta de las veinte que debían completar los pilotos de MotoGP, que perdió a otro de sus protagonistas relevantes en ese mismo giro, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP29), que se fue por los suelos en la curva siete.

Sin haber llegado al ecuador de la carrera, hasta seis pilotos habían quedado fuera de la misma por caída, Joan Mir, Alex Rins, Enea Bastianini, Iker Lecuona, Cal Crutchlow y 'Pecco' Bagnaia.

Poco a poco el rendimiento físico de Marco Bezzecchi fue mermando, convaleciente aún de su intervención quirúrgica de clavícula, lo que aprovechó primero Jorge Martín y luego Alex Márquez, casi en el mismo momento en el que se iba por los suelos el segundo clasificado del mundial, el japonés Ai Ogura, que se fue al suelo entre las curvas dieciséis y diecisiete.

Pero Alex Márquez cometió un error al entrar 'colado' en la curva uno, lo que aprovechó en el décimo giro Marco Bezzecchi para recuperar la tercera posición y también Acosta para superar al vigente subcampeón del mundo de MotoGP, que cayó al quinto puesto, justo por delante de su hermano Marc, que iba pegado a ellos.

Fernández se mantuvo firme en el liderato, con más de tres segundos de ventaja sobre Jorge Martín, con el que siempre controló las diferencias, y más de cinco respecto de Bezzecchi, que aguantaba estoicamente el ritmo de la carrera a pesar de sus problemas físicos.

Aunque a Bezzecchi le podían 'crecer' los problemas en las últimas vueltas, con un Alex Márquez que crecía en su rendimiento, mientras el suyo decaía poco a poco en la pelea por el tercer peldaño del podio.

A cinco vueltas del final, la ventaja de Bezzecchi sobre el pequeño de los Márquez era de escasamente medio segundo y apenas un giro después el español ya estaba pegado al rebufo de la moto del italiano.

No hubo ningún lugar para la duda, Raúl Fernández dominó la carrera de principio a fin con Jorge Martín segundo y cada vez más líder merced a la caída del segundo clasificado, Ai Ogura, y los resultados cosechados por sus rivales más directos.

Junto a él, en el podio, acabaron Jorge Martín y Marco Bezzecchi, con Marc Márquez en la séptima plaza.