Jorge Martín, segundo, dice estar "muy contento" por haber salido "del hoyo"

"Sí, muy contento, muy sólido, muy rápido", dijo Martín, quien destacó el hecho de haber salido de "ese bucle negativo, de no encontrar sensaciones, de perder un poco nuestra dirección".

"Hemos encontrado otra vez la dirección, más que nada porque hemos vuelto a lo que nos funcionó", explicó Jorge Martín a los medios de comunicación en Silverstone, donde resaltó que "lo importante" es que "cuando vuelvan las carreras malas, que volverán", no habrá que perder la cabeza, habrá que "estar tranquilos", y no tocar mucho la moto.

De la victoria de Raúl Fernández cree que podría haber peleado con él, pero que falló en la salida, que calificó de "regular", y explicó que se "tiró en la curva uno" para aguantar la posición, pero fue demasiado optimista, y al no frenar provocó que no saltase el dispositivo de salida, lo que le hizo perder tres posiciones.

"He intentado recuperar lo antes posible, pero ya veía que estaba lejos" apuntó Martín, que recordó que cuando se puso segundo intentó recuperar con cuidado para que el neumático no fallase y que por ese motivo seguramente "tenía algo más".

"Pero lo bueno es que ahora sé que puedo pelear por ganar", afirmó.