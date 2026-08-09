Marc Márquez, séptimo en Silverstone, dice haber hecho una carrera "aceptable, sin más"

"No tenía más", explica el nueve veces campeón del mundo de motociclismo a los medios de comunicación en Silverstone, y afirma de sus rivales que "iban más rápido", para comentar que comenzó "intentado gestionar", porque ayer se vio que destrozó el neumático trasero, pero también que "al final tenía un ritmo aceptable más o menos", aunque en las últimas vueltas se percató de que había "demasiado riesgo".

"Si hubiera acabado quinto estaría muy satisfecho", reconoció el siete veces campeón del mundo de MotoGP y vigente titular de la categoría pues "era un resultado optimista y bueno".

Marc Márquez ha sido sincero al afirmar que "si quieres luchar por un campeonato, no puedes esperar a tus circuitos", para recalcar que se tiene que rendir al máximo en "todos" y que, de momento, no lo estaba haciendo.

E insistió en que en adelante dependerá de cómo rindan "los otros pilotos en los circuitos donde yo he conseguido mejores resultados", para destacar de Silverstone que "éste era uno de los circuitos que tenía marcado en rojo", para agregar que ahora vienen tres o cuatro circuitos que "si queremos hacer algo, debemos atacar".