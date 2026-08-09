Raúl Fernández gana con gran autoridad en MotoGP, y Salac y Almansa, en Moto2 y Moto3

El piloto de la escudería satélite de Aprilia suma su segundo triunfo en la categoría de MotoGP, tras el de Australia del pasado año, en el circuito de Phillip Island y es el duodécimo vencedor distinto en Silverstone.

Antes, Raúl Fernández logró el triunfo en las carreras 'sprint' de Italia (Mugello) y los Países Bajos (TT Assen), se impuso con autoridad en las veinte vueltas de la 'carrera larga', que dominó desde el mismo momento que se apagó el semáforo rojo.

El líder del mundial, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo, aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial, en la que suma 240 puntos, 31 más que Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero, y ahora segundo del campeonato con 209 puntos, mientras el japonés Ai Ogura, que se fue por los suelos, se queda con los 203 que sumó tras la carrera 'sprint' británica.

Tras Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), cuarto, mientras que el vigente líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) no solventó todos los problemas con el rendimiento de los neumáticos de su moto y acabó séptimo.

Y, al apagarse el semáforo rojo, Jorge Martín, autor de la 'pole position', se vio superado por su compatriota Raúl Fernández, con algunos problemas en el dispositivo de altura del campeón del mundo de MotoGP de 2024, que vio como también era superado por su compañero de equipo, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), e incluso por Marc Márquez, aunque recuperó la posición rápidamente.

A partir de ese momento Raúl Fernández tiró con fuerza y solvencia a lo largo de las veinte vueltas a que estaba programada la carrera para adjudicarse el triunfo sin paliativos, por delante de un Jorge Martín que consolidó la segunda plaza y un Marco Bezzecchi que se defendió hasta la extenuación del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien se tuvo que conformar con el cuarto puesto.

El checo Filip Salac (Kalex) logró su primera victoria en la categoría de Moto2 en una última vuelta en la que el líder, el español Manuel González (Kalex), se equivocó y perdió muchas posiciones.

Salac logró la victoria por delante de los españoles Iván Ortolá (Kalex) y Alex Escrig (Forward), mientras Manuel González, que asumió el liderato de la carrera en la última vuelta, pensó que ésta ya había acabado y al ir a celebrar, su moto resultó golpeada por la de Daniel Holgado, doblando el tubo de escape y haciéndole perder muchas posiciones para concluir decimocuarto.

La carrera perdió a varios de sus protagonistas, como el italiano Tony Arbolino (Kalex) cuando asumió el liderato, mientras González y Daniel Holgado se 'enzarzaron' en una lucha encarnizada por el mismo.

Al comienzo de la última vuelta 'Manugas' González pensó que ya había ganado la carrera y soltó el acelerador para levantarse, momento en el que Holgado le superó, pero golpeó el tubo de escape de su moto, lo que le hizo perder posiciones al líder del mundial, que acabó decimocuarto.

Inicialmente González cayó hasta la sexta posición, que luego fue la decimocuarta, dejando en cabeza a Filip Salac, con Daniel Holgado también superado por sus rivales tras el incidente para concluir cuarto.

En una última vuelta de infarto, Filip Salac e Iván Ortolá se quedaron solos en la pelea por la victoria, con Alex Escrig cómodo en la tercera posición, que fue como atravesaron la línea de meta.

El español David Almansa (KTM) consiguió su segunda victoria de la temporada, después de la de Tailandia, al vencer la carrera de Moto3, que además le permitió dejar atrás todos los problemas físicos que en anteriores grandes premios condicionaron su rendimiento.

Si bien es cierto que, como sucede en todas las carreras de Moto3, la misma se disputó en un numeroso grupo de pilotos que fue perdiendo unidades con el paso de las vueltas, hasta que a dos del final David Almansa pasó al ataque y logró las décimas de segundo de ventaja suficientes para hacerse con la victoria.

La primera gran noticia en la más pequeña de las cilindradas, aunque negativa, ya se produjo el sábado, con la caída del líder, el español Máximo Quiles (KTM), quien tuvo que regresar de urgencia a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente en la clínica Ruber Internacional, para intentar comenzar así la recuperación cuanto antes.

A pesar de todo, Máximo Quiles continúa líder del campeonato, ahora con 85 puntos de ventaja sobre Álvaro Carpe, que es segundo, tras desbancar a Brian Uriarte, que acabó por los suelos y no pudo puntuar.