Verstappen: "Las normas de la F1 han mejorado algo y estoy dispuesto a convivir con ellas"

"La verdad es que se trataba de continuar en la F1 o no, pero las normas han mejorado algo. Digamos que estoy dispuesto a convivir con ellas y espero que para 2030 se cambie y quizá lleguen esos motores V8", declaró en la comparecencia ante los medios en la previa del arranque del GP de Países Bajos, en el que correrá como local.

Será su última carrera en el circuito de Zandvoort, que tras su regreso en 2021 acogerá tanto la carrera larga como el formato al esprint para despedirse y, a partir del año que viene, dejar de formar parte del calendario del campeonato.

"Ver a los aficionados junto a la pista es algo muy especial, en algunos tramos están muy cerca. Y conducir por este trazado es una auténtica delicia", confesó el piloto holandés.

El objetivo de Verstappen, actualmente sexto en la clasificación general a 110 puntos del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, es competir con Red Bull "para siempre" y, de momento, va "bien", reconoció en la rueda de prensa horas después del anuncio de su renovación, una decisión que considera que ha sido la "correcta".

"La verdad es que no fue demasiado estresante, creo que fue la decisión correcta: me siento muy a gusto en el equipo y tenemos mucha confianza en que podremos volver a lo más alto en los próximos años", afirmó.

Este fin de semana, la estrella neerlandesa tendrá como compañero de equipo a Liam Lawson, que subirá de Racing Bulls (RB) para suplir la baja del lesionado Isack Hadjar. En el asiento que el neozelandés deja libre en RB se sentará el japonés Yuki Tsunoda, hasta el momento piloto reserva de Red Bull.

A sus 28 años, Max Verstappen ha logrado alzarse con 4 campeonatos del mundo de F1, competición en la que ha disputado un total de 247 grandes premios, de los que ha ganado 71 y ha completado un total de 131 podios.