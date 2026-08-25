Slater supera a Ugochukwu en la última sesión de los test de 'Madring'

Slater, líder de la clasificación del Mundial de la categoría, completó su mejor vuelta en 1:49.685, tiempo con el que superó al estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), segundo en la general, que paró el crono en 1:49.790 con el que dominó buena parte de la sesión.

Ugochukwu, que había sido el más rápido por la mañana con 1:49.034, fue rebasado en el tramo final por Slater, que calificó al circuito madrileño como un trazado con "mucho carácter, mucha personalidad", mientras que en tercera posición, con 1:50.140, terminó otro piloto del Campos Racing, el francés Theophile Nael.

Yevan David, de Sri Lanka (Aix Racing), firmó el cuarto crono con 1:50.88 y el mexicano Ernesto Rivera, también del Campos Racing, el quinto con 1:50.248.

La sesión estuvo marcada por hasta seis banderas rojas, con lo que hubo diez a lo largo del día, la última por un percance en la curva 3 del brasileño Fernando Barrichello, hijo del expiloto de Fórmula Uno Rubens, que acabó en la decimocuarta plaza con 1:51.378.

Los test de Fórmula 3 comenzaron el pasado lunes a las nueve de la mañana en el asfalto del inédito 'Madring', sobre el que los treinta integrantes de la categoría tuvieron la oportunidad de explorar las 22 curvas y los 5.416 metros del trazado madrileño, que el próximo 11 al 13 de septiembre acogerá el Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula Uno.

La acción de Fórmula 3 parará ahora hasta el fin de semana del 4 al 6 de septiembre, en la que se disputará la penúltima prueba del campeonato en Monza (Italia).