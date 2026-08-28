Palou ojea la gloria

El piloto del Chip Ganassi Racing llega al doble GP del Milwaukee Mile con 91 puntos de margen sobre Kirkwood, de Andretti Global, y con tres carreras aún por disputar, las dos en Wisconsin y el cierre de la temporada, el 6 de septiembre, en Laguna Seca.

Palou tendrá dos oportunidades de sellar de forma anticipada un título que le situaría entre los grandes dominadores de la categoría. El barcelonés puede asegurar la corona si sale de Milwaukee con una ventaja de 53 puntos, aunque le bastaría con una diferencia de 48 si toma la salida en Laguna Seca, ya que todos los pilotos que compiten reciben un mínimo de cinco puntos.

Además, Palou cuenta con desempate a favor por su número de victorias en este curso.

El catalán no quiere hacer cuentas y solo se enfoca en recuperar el ritmo mantenido a lo largo de la temporada, en la que brilló una vez más por su solidez y continuidad.

La carrera de Washington alteró parcialmente un panorama que parecía resuelto. Kirkwood firmó una actuación casi perfecta, al ganar y sumar 53 de los 54 puntos posibles, mientras que Palou, pese a lograr la pole, acabó vigésimo.

"Muchas cosas podríamos haber hecho mejor. Duele, duele. Era una de esas carreras en las que quería ganar, y duele tener un día tan complicado. Pero está bien, estas cosas pasan. Me alegra al menos un poco que todo haya pasado en la misma carrera en vez de en momentos distintos", dijo Palou al acabar la prueba de Washington.

Milwaukee, con un oval de 1,015 millas (1,633 kilómetros) situado en West Allis, acogerá dos carreras de 250 millas en menos de 24 horas este fin de semana.

Si Palou sale campeón, se convertirá en el segundo piloto capaz de encadenar cuatro títulos de IndyCar consecutivos, empatado con el francés Sebastien Boudais.

Se quedaría además solo en la tercera posición en la tabla de pilotos con más títulos en la IndyCar, al superar a Bourdais, Dario Franchitti y Mario Andretti. Estaría a uno de Scott Dixon y a dos del líder absoluto, AJ Foyth.