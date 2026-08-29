Acosta, cuarto por delante de Martín, dice que fue "un error" la pelea entre ambos

Tenía "buen ritmo con el neumático intermedio y era el momento en que ya estaba empezando a coger ritmo para pillar a Bezzecchi", señaló Acosta, y subrayó que con esa lucha ambos se liaron "demasiado".

"Él se ha ido largo, antes yo me había ido largo, ha sido un poco un desastre en el que nos teníamos que haber organizado mejor, pero bueno, contento", añadió.

Acosta destacó haber "rascado" la segunda fila de salida y "un cuarto que podía haber sido algo más", pues además ya no va "cometiendo errores pequeños", por lo que debe sentirse "contento".

"Si hubiera espabilado y no hubiera perdido el segundo que perdí cuando me he ido largo antes de que me pasara Martín, hubiera estado más cerca" del tercer clasificado, Marco Bezzecchi, afirmó.

"Pasarlo ya era otra cosa, pero incluso con errores tontos, tenemos que estar satisfechos viendo lo mal que estamos", comentó.