Alex Márquez afirma que su segundo puesto ha sido "algo inesperado"

"Tanto Marc como Bezzecchi eran algo más rápidos que yo", reconoce Alex Márquez, quien explica de haber estado detrás de ellos se habrían "complicado las cosas", sobre todo al referirse al tren delantero, por lo que ha explicado a los medios de comunicación presentes en Motorland, que "cuando he salido, he visto que Marc ha atacado en la primera curva y me he preparado un poquito mejor la salida para pasar al menos uno".

"No esperaba estar en medio de esa pelea", continúa explicando, así que pensó en "cerrar puertas y atacar o tirar fuerte" en las primeras vueltas, pero que cuando vio que le costaba "mantener la distancia con Marc" por temperatura y por todo, sabía que a Marco le sería "muy difícil adelantar" y ha mantenido la distancia hasta el final.

Alex Márquez resaltó que estaba "contento", por lo inesperado del resultado, porque esperaba estar tercero hoy, pero al poderse "colar" a Bezzecchi, acabó muy "feliz".