Alonso López vuelve a la 'pole position' tres años después, y lo hizo con nuevo récord

Alonso López, recién recuperado de una lesión, que fue líder de entrenamientos por última vez en el Gran Premio de los Países Bajos de 2023, marcó además un nuevo récord absoluto de 1:49.405 con el que batía el registro que en los segundos libres había conseguido el también español y líder de la categoría, Manuel González (Kalex), con 1:49.597.

El hispano-colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, era una de las principales figuras a seguir en la primera clasificación, y no defraudó a las expectativas, al conseguir un registro de 1:50.295.

Ese tiempo era el más rápido suyo de todo el fin de semana, por delante del turco Deniz Öncü (Boscoscuro), el campeón del mundo de Moto3 en 2025, José Antonio Rueda (Kalex), y el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro).

Tras el preceptivo paso por los talleres y en la segunda y última salida para el 'time attack' definitivo, el español Adrián Huertas (Kalex) fue el primero en batir su mejor marca con un tiempo de 1.50.135, que superó el estadounidense Joe Roberts (Kalex) con 1:50.125.

Entre ellos se 'metió' el checo Filip Salac (Kalex), que se quedó a 2 milésimas de segundo de su compañero de equipo, por delante de Adrián Huertas, a diez milésimas de segundo de Roberts, y David Alonso, que fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

Como ya sucediera en anteriores sesiones de entrenamiento, Alonso López fue el primero en marcar una referencia válida, al rodar en 1:49.985, pero por detrás de él llegaron el australiano Senna Agius (Kalex) y David Alonso para batirlo con 1:49.689 de este último.

Duró poco la alegría del hispano-colombiano, que vio como Izan Guevara lo batía casi de inmediato con un mejor tiempo de 1:49.584, que ya era nuevo récord absoluto por apenas trece milésimas de segundo respecto del tiempo que por la mañana logró el líder de la categoría, Manuel González, con 1:49.597.

Tras la estela de Guevara se situaron David Alonso y Manuel González, todos ellos en apenas una décima de segundo de distancia y con un segundo y último 'time attack' que afrontar.

Pronto quedó descartado de esa pelea el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), que se fue por los suelos en la curva cuatro, aunque sin sufrir daños físicos, mientras Alonso López marcaba parciales de récord que le llevaron hasta la primera plaza con un nuevo récord, 1:49.405.

Sólo quedaba con opciones de batir el registro de López Daniel Holgado, ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta y aunque no logró batir al madrileño pudo ascender desde la novena hasta la tercera posición, por detrás de Alonso López e Izan Guevara.

La segunda línea de la formación de salida fue para Manuel González, 'in extremis', por delante de David Alonso y Collin Veijer, con Barry Baltus, Ángel Piqueras y Alex Escrig en la tercera, y Filip Salac, Senna Agius y Joe Roberts, en la cuarta línea.