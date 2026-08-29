David Almansa no falla y logra su quinta 'pole' y un nuevo récord absoluto

Almansa marcó un nuevo récord de 1:36.347, con el que batía el récord que el año pasado estableció quien acabó siendo el campeón del mundo de Moto3 de 2025, el español José Antonio Rueda (KTM), cuando rodó en 1:56.361.

Brian Uriarte (KTM) salió decidido a conseguir el pase a la segunda clasificación y ya en su segunda vuelta se puso al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:57.049, seguido por su compatriota David González (KTM), con el británico Eddie O'Shea (Honda) y el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) metidos en las cuatro primeras posiciones.

Ese fue el desenlace del primer ataque a los tiempos, tras el preceptivo paso por los talleres para proceder al cambio de neumáticos y hacer los últimos ajustes y regresar a pista.

Uriarte comenzó su segundo intento de vuelta rápida con los dos primeros parciales por debajo del mejor tiempo, pero en la curva doce, en el tercer parcial, entró muy colado y tuvo que abortar su intento, aunque mantenía su primera posición.

Por detrás de él, Buchanan mejoró su mejor marca personal para doblegar a O'Shea y pasar del cuarto al tercer puesto, que también fue superado, con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta por el español Joel Esteban (KTM), después de aprovechar el rebufo en los metros finales del británico Scott Ogden (KTM).

Así, pasaron a la segunda clasificación Brian Uriarte, David González -sustituto del lesionado David Muñoz, en su segunda carrera en el Mundial-, Cormac Buchanan y Joel Esteban.

La segunda clasificación comenzó con todos los pilotos esperando en sus talleres, esperando claramente a que salieran los mejores y más rápidos pilotos a pista y sólo el neozelandés Cormac Buchanan decidió salir a pista en solitario.

Cuando David Almansa salió a pista, después de transcurridos casi tres minutos, salvo Máximo Quiles, el resto de pilotos decidieron ingresar también en el trazado en un claro intento de seguir el rebufo de la moto del líder de todas las sesiones de entrenamiento de Moto3.

Almansa tiró con fuerza y el único que pudo aguantar su ritmo fue Brian Uriarte, protagonizando un 'pique' de milímetros entre ambas motos, con un espectacular interior en la curva doce que permitió al segundo rodar en 1:56.963 y colocarse líder, por delante de Quiles y Álvaro Carpe.

Aún quedaba mucha clasificación por delante y el líder del campeonato, nuevamente rodando en solitario, Máximo Quiles marcó parciales vuelta rápida en los tres últimos para encaramarse a la primera plaza con un tiempo de 1:56.390 que le dejaba a 29 milésimas de segundo del récord de Moto3, en poder de José Antonio Rueda desde 2025 con 1:56.361.

Los últimos instantes de la segunda clasificación resultaron intensos, pues el tiempo de Quiles lo batió en primera instancia su propio compañero de equipo, el hispano-argentino Marco Morelli (KTM) con un registro de 1:56.380, pero a ambos los acabó batiendo un eficaz David Almansa que estableció un nuevo récord al rodar en 1:56.347.

La segunda línea la ocuparán Matteo Bertelle, Adrián Cruces y Brian Uriarte, con Álvaro carpe, Adrián Fernández y Valentín Perrone en la tercera, y Jesús Ríos, Guido Pini y Rico Salmela, en la cuarta.