Marc Márquez no defrauda y se adjudica el triunfo al esprint en Aragón

Márquez ha sumado su quinta victoria en una prueba corta de la temporada, y la vigésima desde que se instauró esta prueba, que además le permite recuperar la tercera posición del campeonato, al estar ausente por lesión el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Junto a Marc Márquez, en el podio acabaron su hermano Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

El líder del Mundial, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) acabó en la quinta posición, tras una intensa pelea con su compatriota Pedro Acosta (KTM RC 16) y suma ahora 245 puntos, 29 más que Marco Bezzecchi y 33 respecto a Marc Márquez.

No sirvió de mucho que Bezzecchi saliera desde la 'pole position', pues en la frenada de final de recta Marc Márquez se metió por el interior para superar al italiano y antes de llegar a la segunda curva del trazado Alex Márquez también daba buena cuenta del transalpino.

Por detrás de ellos y antes de completarse el primer giro, Pedro Acosta doblegaba a Jorge Martín y a Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que hacia lo propio con el campeón del mundo de 2024 poco después.

En el primer giro el trío de cabeza ya contaba con unos metros de ventaja sobre sus perseguidores y Marc Márquez tiraba con fuerza para intentar escaparse, mientras la carrera había perdido ya a dos de sus contendientes, ambos italianos, Luca Marini (Honda RC 213 V) en la primera vuelta y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), en la segunda.

Raúl Fernández cometió un error en la segunda vuelta que le hizo perder varias posiciones, hasta el séptimo lugar, cuando Jorge Martín recuperaba en ese mismo giro el cuarto puesto de las manos de Acosta.

Poco a poco Marc Márquez, con vuelta rápida de carrera en el tercer giro, abrió una pequeña distancia sobre su hermano Alex y Bezzecchi, que no parecía estar en disposición de poder 'atacarlos'.

En la quinta vuelta de las once a las que estaba programada la carrera esprint de MotoGP, la ventaja de Marc Márquez ya rondaba el segundo sobre su hermano, con Bezzecchi a segundo y medio.

Mientras, el duelo entre Jorge Martín y Pedro Acosta aumentaba de intensidad, con un error del primero que aprovechaba el segundo para situarse cuarto en la sexta vuelta, en ese mismo giro el motor de la Yamaha YZR M 1 V4 de Fabio Quartararo decía basta y tenía que retirarse.

A cinco vueltas del final de la esprint, Marc Márquez había consolidado la ventaja respecto a su hermano, que mantenía las distancias con Marco Bezzecchi y así, las tres primeras posiciones parecían consolidadas, y de hecho ese fue el orden que ocuparon al ver la bandera de cuadros.

Tras ello, Acosta logró el cuarto puesto, por delante de Martín, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), Raúl Fernández y Johann Zarco (Honda RC 213 V), que fueron los pilotos con derecho a sumar puntos.