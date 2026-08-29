Cierran acceso al Fan Zone del Rally por temporal, pero la carrera sigue

Un intenso temporal caracterizado por fuertes vientos azotó esta madrugada el área metropolitana de Encarnación y causó estragos en la ciudad. Los organizadores del evento del Campeonato Mundial de Rally anunciaron el cierre del Fan Zone y el Parque de Servicios hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Gran parte de las infraestructuras montadas, como carpas, banderas, publicidades y vallas de seguridad cayeron debido a los ventarrones. Las ráfagas de viento alcanzaron 76.5 km/h, según el centro de monitoreo meteorológico de la municipalidad de Encarnación.

Un contingente importante de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional acompaña el trabajo de reparación.

La competencia en paralelo inició en tiempo y forma. La carrera no fue interrumpida y los coches partieron de Encarnación a las 6:50, con destino a Bella Vista, donde se desarrolla el primer tramo de la jornada.

La Dirección Nacional de Meteorología mantiene vigente la alerta meteorológica por posible tiempo severo en el Sur de Itapúa, Sur de Misiones, Sur de Ñeembucú.

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Estragos en la ciudad

En la ciudad de Encarnación, el Centro de Operaciones de Emergencia informó que solamente se registraron caídas de árboles y ramas. Calzadas de las calles quedaron interrumpidas durante la mañana.

En varias zonas se reportó caída de granizos de manera puntual y de gran tamaño.

En Cambyretá cayó el pórtico de la ciudad ubicado en la ruta 14; además, una vivienda en el barrio San Antonio se derrumbó a consecuencia del tiempo.

No se reportaron heridos o personas que necesitaron asistencia durante el intenso temporal que tuvo dos puntos álgidos esta madrugada: el primero a las 5:00, con una réplica más corta cerca de las 6:30 aproximadamente.