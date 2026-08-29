Norris renueva con McLaren hasta 2030

El piloto de Somerset llegó a McLaren hace nueve años por medio del programa juvenil del equipo cuando ocupaba el puesto de pruebas y simulador, y ascendió a piloto titular en 2019. Desde entonces ha disputado 163 carreras, ha logrado 18 'poles', 48 podios, trece victorias, dos campeonatos de constructores y el título el pasado curso.

El acuerdo de renovación fue anunciado en persona por Norris ante el equipo en el McLaren Technology en la jornada anual de puertas abiertas para familiares y amigos, y se une a la renovación del contrato del otro piloto titular, Oscar Piastri, anunciado en marzo de 2025, así como a la del director ejecutivo, Zak Brown, y del director del equipo, Andrea Stella.

McLaren ha anunciado que Norris recibirá como regalo un MCL39, el monoplaza con el que compitió durante la temporada de 2025, en la que se proclamó campeón del mundo, como "recuerdo imborrable de su contribución al equipo, en particular de su papel a la hora de asegurar el segundo título consecutivo de constructores en 2025, al tiempo que se convirtió en el primer campeón del mundo de pilotos de Fórmula 1 del equipo desde 2008".

"McLaren es mi hogar, y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato que me mantendrá en el equipo al menos hasta 2030. Cuando empecé este viaje hace nueve años, tenía muy claros los objetivos que quería alcanzar: devolver a McLaren a la vanguardia y ganar campeonatos", señaló Norris.

"Hemos alcanzado ese objetivo", continuó, "pero queremos más, queremos seguir ganando, y sabemos, como equipo, que somos capaces de lograrlo. Estoy deseando volver a subirme al coche en Monza y tengo muchas ganas de ver lo que nos depara el futuro, tanto durante el resto de esta temporada como en los próximos años".

Zak Brown, por su parte, aseguró que está "increíblemente satisfecho" por la renovación de Norris, del que dijo que "su trayectoria con el equipo es un ejemplo fantástico de nuestro compromiso con la identificación, el desarrollo y el apoyo al talento de talla mundial, y sus logros hablan por sí solos".

"Junto con Andrea, Oscar y el resto del equipo, Lando ha contribuido a impulsar a McLaren hacia una nueva era de éxitos, ayudándonos a pasar de la parte trasera de la parrilla a conseguir dos títulos consecutivos de constructores en 2024 y 2025, así como nuestro primer campeonato de pilotos en 17 años. Estamos muy ilusionados con lo que nos depara el futuro y seguimos totalmente centrados en seguir compitiendo por victorias y campeonatos", agregó.