La lluvia revoluciona el domingo en Milwaukee y la carrera 1 se disputará después de la 2

La 'carrera 1' de Milwaukee fue parada el sábado tras 90 de las 250 vueltas previstas en el oval de Milwaukee Mile a causa de la lluvia y de unos problemas a la hora de secar el circuito.
La IndyCar decidió inicialmente terminar la primera carrera este domingo a las 8.00 locales, pero la lluvia caída hasta la mañana local lo hizo imposible.
Así, la IndyCar prefirió mantener la 'carrera 2' a las 12.00 locales, según los planes iniciales, y decidió terminar la primera prueba a partir de las 17.00 locales.
Palou llega líder, con 91 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood, y podría ser campeón este mismo domingo por cuarta temporada consecutiva y por quinta vez en su carrera.