La lluvia revoluciona el domingo en Milwaukee y la carrera 1 se disputará después de la 2

Chicago (EE.UU.), 30 ago (EFE).- En un fin de semana caótico marcado por la abundante lluvia caída en Milwaukee, la IndyCar informó de que la primera de las dos carreras previstas se disputará este mismo sábado tres horas después del cierre de la segunda, un nuevo cambio de planes en un momento en el que el español Álex Palou intenta certificar su quinto título en esta categoría.