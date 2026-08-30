Marc Márquez, a pesar de su error en la primera vuelta, satisfecho de sacar "el máximo"

"Se puede fallar, porque somos humanos y hoy casi fallo, porque he cometido un error grave en esa curva 1 y 2, donde me he dejado activado el dispositivo trasero y he hecho toda todo el primer parcial bajo enganchado atrás", señaló el nueve veces campeón del mundo en la conferencia de prensa de Motorland.

"Por eso hemos perdido posición y se ha complicado un poquito más", destacó Marc Márquez, y añadió que el jueves ya dijo que si quería tener la mínima posibilidad de luchar por este Mundial "todo pasa por sacar el máximo en los circuitos favorables, o estar cerca de ese máximo", y en Motorland logró sumar el máximo, 37 puntos.

De su nueva situación en el campeonato, Marc Márquez dijo que "pueden pasar muchas cosas" y recordó: "Hace dos semanas estaba medio muerto o cojo y ahora vuelvo a estar vivo. Va y viene".

De sus rivales, explicó: "Se está viendo que Martín y, sobre todo Bezzecchi, que es el que creo que va a encadenar unas carreras buenas y tenemos que estar muy concentrados", van a ser muy competitivos.

Marc Márquez reconoció que se guardó "tres o cuatro décimas" para final de carrera y para utilizar un poquito más de "energía" y de "neumático".

En cuanto a la próxima cita, en Misano Adriático, un circuito con más curvas a derechas, dijo que intentará "sacar el máximo", sea cual sea la posición, y "durante el fin de semana entender" dónde pueden llegar", aunque recalcó que "cada carrera será importante" hasta el final de la temporada.