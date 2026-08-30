Sami Pajari es el ganador del Rally del Paraguay 2026

Sami Pajari es el vencedor del Rally del Paraguay 2026. El finlandés de 24 años encadenó la tercera victoria consecutiva en la temporada y continúa firme en la pelea por la conquista del Mundial de Rally 2026. El piloto de Toyota Gazzo Racing finalizó por delante del neozelandés Hayden Paddon y del francés Adrien Fourmaux, quien subieron al podio en el segundo y tercer lugares respectivamente.

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Pajari, quien solamente ganó la Etapa 1 y la prueba especial 7 en todo el fin de semana, finalizó con 25.8 segundos de ventaja sobre Paddon y 40 segundos con relación a Fourmaux. Por su parte, el británico Elfyn Evans culminó cuarto a 45.1 segundos, mientras que el sueco Oliver Solberg fue quinto a 2 minutos y 57 segundos del ganador en la tierra roja del Departamento de Itapúa.

Pajari, con el Toyota GR Yaris Rally1, escaló el primer lugar de la general el viernes luego de la SS7, aprovechando un pinchazo de Elfyn Evans. Desde entonces, mantuvo la posición y tuvo a Paddon como perseguidor inmediato: en la lucha con el piloto del Hyundai i20 N Rally1, finalizó la Etapa 1 con 11.9 segundos de diferencia, mientras que culminó la Etapa 2 con 24.1 segundos de ventaja.

¿Cuantos puntos sumó Sami Pajari en el Rally del Paraguay 2026?

Sami Pajari, navegado por su compatriota Marko Salminen, obtuvo los 25 puntos del primer lugar de la clasificación general y recortó a 20 unidades (eran 30 antes del inicio de la carrera) la diferencia con el primero de la tabla de posiciones de pilotos del Mundial de Rally 2026: el finlandés alcanzó 196, mientras que el belga y compañero de equipo Elfyn Evans, quien sumó 15, lidera con 216.

Mundial de Rally 2026: El Top 10 de la clasificación de pilotos

Elfyn Evans 216 puntos Sami Pajari 196 puntos Oliver Solberg 175 puntos Takamoto Katsuta 160 puntos Adrien Formaux 149 puntos Sébastien Ogier 148 puntos Thierry Neuville 129 puntos Hayden Paddon 38 puntos Joshua Mcerlean 29 puntos Esapekka Lappi 25 puntos

Por su parte, Pajari no puntuó ni en la Power Stage (séptimo en la SS22) ni en el Super Sunday (sexto en la Etapa 3). En el primero, el sueco Oliver Solberg, con el Toyota GR Yaris Rally1, logró las 5 unidades de la primera posición, mientras que en el segundo, el francés Sébastien Ogier, con otro Toyota GR Yaris Rally1, logró los 5 puntos del primer lugar.

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Rally del Paraguay 2026: Los puntajes de la Power Stage

Oliver Solberg 5 puntos Sébastien Ogier 4 puntos Adrien Fourmaux 3 puntos Elfyn Evans 2 puntos Thierry Neuville 1 punto

Rally del Paraguay 2026: Los puntajes del Super Sunday

Sébastien Ogier 5 puntos Oliver Solberg 4 puntos Thierry Neuville 3 puntos Adrien Fourmaux 2 puntos Elfyn Evans 1 punto

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Dos paraguayos en el Top 10 de la general del Rally del Paraguay 2026

El Top 10 de la general del Rally del Paraguay 2026 tiene a dos paraguayos: Diego Domínguez Bejarano, el histórico vencedor de la carrera en la categoría de los Rally2, y Alejandro Galanti. Los pilotos compatriotas, ambos a bordo de un Toyota GR Yaris Rally2, finalizaron séptimo (a 7 minutos y 40,5 segundos del ganador Sami Pajari) y noveno (+10:23) respectivamente.

El top 10 de la clasificación también fue integrado por Fau Zaldívar, pero un accidente en la SS19 impidió que el mundialista y tricampeón actual del Campeonato Sudamericano de Rally pueda continuar entre los diez primeros y en el tercer lugar de la WRC2, en la que estaba descontando a los dos primeros de la categoría.

“La mala suerte otra vez nos eligió. Nos fuimos largos en la curva y el auto se encajó en el externo. Gracias a los fanáticos pudimos sacarlo y llegar, pero se nos esfumaron las chances del podio”, escribió Fau en Fauzaldivarrally luego del fuera de pista, que terminó posicionado al piloto del Skoda Fabia RS Rally2 a más de 10 minutos de Domínguez.

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Sami Pajari y el Rally del Paraguay 2026: Un piloto para la historia

El Rally del Paraguay 2026 no solo consagró a Sami Pajari y a Marko Salminen como los segundos ganadores de palmarés del certamen sino que también, escribió el nombre del finlandeses en la historia del Mundial de Rally: son el primer piloto y co-piloto en ganar tres carreras de forma consecutiva. Previo al triunfo en suelo guaraní, habían ganado el Rally de Estonia y el Rally de Finlandia.

“Un hat-trick para los libros de historia. Sami Pajari y Marko Salminen se convierten en la primera tripulación en la historia en lograr sus primeras tres victorias en el WRC de forma consecutiva, sumando Paraguay a sus triunfos en Estonia y Finlandia”, escribió el Mundial de Rally en las redes sociales, celebrando la victoria de los europeos Pajari y Salminen.