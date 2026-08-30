Clima
30 de agosto de 2026 a la - 17:28

Meteorología emite aviso por lluvias y tormentas en la Región Oriental

Hombre en primer plano con vara, en movimiento; mujer de uniforme observa en fondo. Entorno desordenado con objetos y estructuras metálicas.
Imagen ilustrativa: un fuerte temporal azotó en la madrugada de este sábado la ciudad de Encarnación, del Departamento de Itapúa, dejando a su paso cuantiosos daños materiales.Sergio Gonzalez

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un aviso especial por lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo que se registrarían hoy en la Región Oriental del país. ¿En qué departamento? Más detalles en la siguiente nota.

Por ABC Color

Según la DMH, para este domingo aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la probabilidad de fenómenos de tiempo de manera puntual durante las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde al sureste de la Región Oriental.

Mapa meteorológico satelital de Paraguay mostrando condiciones climáticas con nombres de ciudades y tonalidades de temperatura.
Informe sobre condiciones meteorológicas severas en Paraguay con celdas de tormenta en desarrollo.

Un departamento afectado

De momento, el único departamento afectado por este aviso es Itapúa, específicamente en su zona este y centro.

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