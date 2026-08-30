Meteorología emite aviso por lluvias y tormentas en la Región Oriental

Según la DMH, para este domingo aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la probabilidad de fenómenos de tiempo de manera puntual durante las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde al sureste de la Región Oriental.

Un departamento afectado

De momento, el único departamento afectado por este aviso es Itapúa, específicamente en su zona este y centro.

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