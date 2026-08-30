Histórico: Diego Domínguez Bejarano ganó el Rally del Paraguay 2026 en la WRC2

Día histórico para el automovilismo nacional: Diego Domínguez Bejarano es el primer compatriota en ganar una carrera en una categoría del Mundial de Rally. El piloto de 26 años conquistó el Rally del Paraguay 2026 en la World Rally Championship 2 (WRC2), el segundo escalón de la modalidad. El paraguayo subió al podio por delante de Gus Greensmith y Alejandro Galanti.

Domínguez Jr. lideró la WRC2 desde el comienzo de la segunda edición del certamen en el Departamento de Itapúa. A bordo del Toyota GR Yaris Rally2 y navegado por el español Rogelio Peñate, el piloto culminó con un tiempo neto de 3 horas, 21 minutos y 9 segundos, superando por 22,7 segundos al británico Greensmith y por 2:42,5 al paraguayo Galanti, segundo y tercero respectivamente,

Mundial de Rally: El podio del Rally del Paraguay 2026 en la WRC2

Diego Domínguez Bejarano (Toyota GR Yaris Rally2) 03:21:09 Gus Greensmith (Toyota GR Yaris Rally2) +22.7 Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2) +2:42.5

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