¡Cancelaron la SS21 por un accidente de Takamoto Katsuta!

Takamoto Katsuta volcó en la penúltima especial y la organización canceló el tramo. El Toyota GR Yaris Rally1 impactó contra un poste de electricidad después de que el auto haya quedado de costado sobre las dos ruedas. El piloto japonés y el co-piloto irlandés Aaron Johnston salieron ilesos del auto y recibieron asistencia médica luego del ingreso de la ambulancia en Artigas 2.

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Katsuta, quien abandonó el viernes por otro accidente y quien también sufrió un choque el sábado (pero pudo continuar), fue el primero en partir en la Etapa 3 y por lo tanto, abrió la SS21. Debido al percance, el director de la carrera, Sergio Arrellaga, ordenó cancelar toda la prueba y ordenó a las tripulaciones realizar los 19,6 kilómetros del trazado en enlace.

¿Qué informó Toyota Gazoo Racing sobre el accidente de Katsuta?

“El coche #18 ha chocado en SS20. La tripulación está fuera del coche y está bien, pero la carretera está bloqueada y la etapa ha sido suspendida con bandera roja”, informó Toyota Gazoo Racing en las redes sociales. De esta forma, Katsuta tampoco podrá sumar puntos en el Súper Domingo (estaba 5°) ni en la Power Stage, en los 10,26 km de Encarnación 2.

Las fotos de que cómo quedó el auto de Takamoto Katsuta en la SS21