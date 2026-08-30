Miguel Prieto: “Si yo fuera presidente, los apoyaría”

Durante un mitin que se realizó este domingo en la plaza Teniente Fariña de la ciudad de Caacupé, en el marco de la caravana Ndaipóri Kyhyje, Miguel Prieto (Yo Creo) expresó su respaldo a la movilización de médicos y afirmó que, si fuera presidente de la República, apoyaría sus reclamos.

Prieto, en compañía de otros dirigentes de Yo Creo y de numerosos adherentes, participó de una misa en la Basílica de la Virgen de Caacupé, luego se dirigió a la plaza Teniente Fariña para lanzar un mensaje a sus seguidores y posteriormente retomó su camino con dirección a Asunción.

Miguel Prieto se refirió a la movilización de médicos que se desarrolla en el país y aseguró que, si estuviera al frente de la Presidencia de la República, respaldaría los reclamos del sector. “Si yo fuera presidente, los apoyaría”, afirmó durante su contacto con la gente.

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Prieto afirmó que los trabajadores de la salud tienen derecho a reclamar mejores condiciones laborales y que sus reivindicaciones deben ser escuchadas por las autoridades. Consideró que un Gobierno debe tener la capacidad de dialogar con los distintos sectores y buscar respuestas a las necesidades de quienes prestan servicios esenciales a la ciudadanía.

El dirigente señaló que observa con atención la situación de los médicos y manifestó que su postura sería acompañar al sector antes que confrontarlo. En ese sentido, insistió en que, si tuviera la responsabilidad de conducir el país, su decisión sería apoyar a los profesionales de la salud en sus reclamos.

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Contacto con sus seguidores

En la plaza Teniente Fariña, Prieto mantuvo contacto con las personas que se acercaron para expresarle su respaldo. Saludó a sus seguidores, conversó con ellos y escuchó las expresiones de apoyo antes de continuar con su recorrido.

Durante un mitin que se realizó este domingo en la plaza Teniente Fariña de la ciudad de Caacupé, en el marco de la caravana Ndaipóri Kyhyje, Miguel Prieto dijo que la presencia de sus seguidores en Caacupé representa una muestra de apoyo en un momento importante de su carrera política. Afirmó que afronta la situación con serenidad y que confía en que durante el proceso podrá demostrar su posición.

Sobre el adelantamiento del juicio

Prieto también habló sobre el adelantamiento de su juicio oral, que inicialmente estaba previsto para 2027. Reconoció que, cuando tomó conocimiento de la decisión de adelantar el proceso, consideró que podía existir una injerencia política.

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Según explicó, esa posibilidad fue una de sus primeras interpretaciones al conocer el cambio de fecha. Sin embargo, dijo que con el paso de los días decidió concentrarse en afrontar el proceso y dejar que la Justicia determine lo que corresponda.

Aseguró que actualmente se encuentra tranquilo y que llega al juicio con la convicción de que no cometió ningún hecho irregular. “Sé que no hice nada malo”, sostuvo.

Prieto enfatizó que no pretende afrontar el proceso desde el temor, sino con la confianza de poder demostrar su posición. También valoró nuevamente el acompañamiento recibido durante su paso por Caacupé, antes de dirigirse a la capital.