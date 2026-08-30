Marc Márquez hace pleno, suma su cuarta victoria de la temporada y recorta distancias

Marc Márquez ya es segundo del Mundial y suma 237 puntos, por los 256 que tiene el líder del campeonato, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que acabó quinto, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero, con 232 puntos.

Se volvió a repetir la historia de la esprint, con Marc Márquez superando a Marco Bezzecchi en la primera curva del trazado, pero el italiano decidió jugársela al máximo y recuperó la posición entre la segunda y la tercera curva, en donde pareció que el nueve veces campeón del mundo tenía algún tipo de problema técnico, pues luego se comprobó que no se había desactivado el dispositivo trasero de bajar la suspensión.

Como Bezzecchi, también acertó en la salida su compañero de equipo Jorge Martín, que hizo una espectacular salida y se colocó segundo, pero un error antes de completar el primer giro le hizo perder la posición ante el mayor de los hermanos Márquez y el también español Pedro Acosta (KTM RC 16).

El piloto italiano intentó tirar con fuerzas en esas vueltas iniciales y ya en el segundo giro tenía ocho décimas sobre Marc Márquez, que llevaba pegado a su estela a Pedro Acosta, con Alex Márquez ya en la cuarta posición después de haber perdido varias posiciones en la vuelta inicial.

Marco Bezzecchi intentó tirar con fuerza para intentar romper la carrera, pero ni Marc Márquez ni Pedro Acosta se lo permitieron, máxime teniendo en cuenta que el desgaste de los neumáticos iba a jugar una baza fundamental a lo largo de la prueba y esa era una circunstancia que todos los pilotos tenían en mente.

Marc Márquez no se puso nervioso en ningún momento, dando la impresión de tener controlado el desarrollo de la carrera, lo que le permitió recortar las distancias en la sexta vuelta a escasamente tres décimas de segundo, con récord vuelta rápida de carrera en ese giro.

Uno de los momentos más espectaculares de la carrera llegó en esa sexta vuelta, en la que Marc Márquez decidió superar a Marco Bezzecchi, que aguantó el tipo de una manera espectacular, hasta que impuso su decisión el nueve veces campeón del mundo, con un Pedro Acosta que se aprovechó de la situación para superar también al italiano.

Esa vuelta, además de espectacular entre los contendientes por la victoria, registró el abandono del español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), con problemas técnicos en su moto.

Marc Márquez comenzó a marcar su propio ritmo al frente de la prueba, siempre perseguido por Pedro Acosta y con Marco Bezzecchi perdiendo poco a poco terreno, en tanto que Alex Márquez se mantuvo en una confortable cuarta posición, por delante de Fermín Aldeguer, Fabio di Giannantonio, Diogo Moreira y Jack Miller.

Acosta debió de ver la oportunidad de ganar su primer gran premio de MotoGP y se mantuvo pegado a la moto de Márquez como si fuera un adhesivo de la misma, y aún no se había llegado al ecuador de la carrera, prevista a veintitrés vueltas.

Pero el ritmo de Marc Márquez, que volvió a marcar una nueva vuelta rápida en la decimotercera con 1:46.910, comenzó a marcar las diferencias en cabeza de carrera, confirmando el liderato de un Márquez que iba camino de su cuarta victoria de la temporada y el tercer pleno de 37 puntos.

El nueve veces campeón del mundo había cambiado el ritmo y también el desarrollo de la carrera, marchándose poco a poco de todos sus rivales y con la única duda de si el desgaste de los neumáticos aguantaría las 23 vueltas de la prueba.

La victoria de Marc Márquez acabó siendo incontestable, protagonizando el tercer pleno consecutivo en Motorland, y junto a él en el podio acabaron Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.

La cuarta plaza fue para Alex Márquez, por delante del líder del campeonato, Jorge Martín.