El GP de Tailandia dará comienzo al Mundial de motociclismo del 5 al 7 de marzo

Una vez finalizado el Gran Premio de la Comunidad Valencia, el 1 de diciembre, tendrán lugar en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, los primeros entrenamientos de la temporada.

Inicialmente habrá dos pruebas de pretemporada antes de que en Río de Janeiro ase lleve a cabo la presentación de la temporada el 21 de febrero, hasta que llegue el primer fin de semana de carreras del año con el Gran Premio de Tailandia, que se disputará en Buriram del 5 al 7 de marzo.

El conocido como 'shakedown' destinado a los pilotos probadores de fábrica y debutantes en la categoría, tendrá lugar en el circuito malasio de Sepang, el 29 y 30 de enero.

E inmediatamente después se realizán los primeros entrenamientos oficiales de la temporada para todos los pilotos, el 31 de enero y 1 de febrero.

A continuación, el campeonato se dirigirá a Buriram, en Tailandia, para la segunda prueba oficial de dos días, el 6 y 7 de febrero.

La presentación del campeonato del mundo tendrá lugar en Río de Janeiro (Brasil), en la playa de Botafogo, 21 de febrero.

Igualmente habrá jornadas de entrenamientos para los pilotos de Moto2 y Moto3 en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la frontera el 16, 17, 20 y 21 de febrero para los pilotos de Moto2, y el 18 y 19 de febrero para los pilotos de Moto3.

El calendario de actividades es el siguiente:

1 diciembre 2026 Entrenamiento MotoGP Cheste

29 y 30 de enero Shakedown Sepang

31 enero 1 febrero Entrenamiento MotoGP Sepang

6 y 7 febrero Entrenamiento MotoGP Buriram

21 febrero Presentación MotoGP 2027 Río de Janeiro

16, 17, 20 y 21 febrero Entrenamientos Moto2 Jerez de la Frontera

18 y 19 febrero Entrenamientos Moto3 Jerez de la Frontera.