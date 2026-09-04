'Checo' Pérez: "Creo que tenemos posibilidades de competir con los Aston Martin"

"Empezamos con fuerza, algo que fue positivo", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que cuenta seis triunfos y 39 podios en la categoría reina.

"Aún tenemos terreno que ganar, sobre todo con miras a la carrera, pero creo que tenemos buenas posibilidades de pelar con los Aston Martin", apuntó el mexicano, subcampeón del mundo hace tres años, cuando militaba en Red Bull, escudería austriaca con la que ganó dos veces -en 2022 y 2023- el Mundial de constructores.

"La clave está en hacer la mejor sesión de calificación posible mañana y situarnos en la mejor posición de salida con miras a la carrera del domingo", comentó el bravo piloto tapatío, que ha subido dos veces al podio en Monza: fue segundo en 2012, cuando pilotaba en Sauber; y repitió ese puesto hace tres años, a bordo de un Red Bull.