Ferrari domina 'en casa' el primer libre de Monza

En la mejor de sus 29 vueltas, Leclerc cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 23 segundos y ocho milésimas, 173 menos que Hamilton, que dio 26 y al igual que él logró su crono con el neumático de compuesto medio en el circuito en el que Ferrari corre en casa, en un fin de semana en el que homenajea al otro siete veces coronado, el alemán Michael Schumacher. con motivo del 30 aniversario del debut del 'Kaiser' con la escudería más laureada de la historia de la F1.

Otro inglés, George Russell (Mercedes), marcó el tercer crono, a 304 milésimas y con las gomas blandas, en un ensayo en el que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), con medias, se inscribieron decimosexto -a 1.819 segundos- y vigésimo primero -a tres segundos de Leclerc- en la tabla de tiempos de una sesión en la que se anunció -para todo el fin de semana- alerta de calor extremo en el templo de la velocidad.

Sainz giró 25 veces, cuatro más que el doble campeón mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias en la F1 en esta mítica pista -en 2007 y en 2010- y que este fin de semana recuerda, en su casco, al ex piloto español Adrián Campos, el que fuera su primer representante.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial -con 242 puntos: exactamente 59 más que Russell y que Hamilton que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios en la unidad de potencia y el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, fue quinto, con los blandos y a 636 milésimas del monegasco. El neozelandés Liam lawson -que vuelve a sustituir en Red Bull al francés Isack Hadjar. lesionado en una muñeca- fue cuarto, a poco más de cuatro décimas

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió noveno -con neumáticos medios, en la mejor de sus 27 vueltas y a un segundo de Leclerc- en la tabla de tiempos del primer libre, en el que no participó el mexicano Sergio Pérez, con cuyo Cadillanc rodó el probador estadounidense Colton Herta; que provocó la interrupción, con bandera roja, a falta de cuarenta minutos, de una sesión en la que no volvió a circular y en la que cerró la clasificación, a casi siete segundos.

No fue el único probador en pista en esta sesión matinal. El japonés Ayumu Iwasa marcó el decimoséptimo crono -a un segundo y ocho décimas-, con el Red Bull del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, ganador el año pasado en Monza, donde logró su tercera victoria.

El estonio Paul Aron, el mejor parado de todos, fue décimo -a un segundo y 169 milésimas- con el Alpine del francés Pierre Gasly, que acaba de perder el tercer puesto de Mónaco en favor de Hadjar, según anunció este viernes la FIA; mientras que el inglés Luke Browning acabó decimoquinto -a 1.732 de Leclerc- con el Williams del tailandés Alex Albon.

El segundo entrenamiento libre, en el que se prevén temperaturas superiores a los 32 grados centígrados con los que acabó el primero, un arrancará a las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT).