Automovilismo
04 de septiembre de 2026 a la - 08:05

La FIA le devuelve el tercer puesto de Mónaco a Hadjar

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El francés Isack Hadjar (Red Bull) recupera el tercer puesto que inicialmente había logrado el pasado 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, según anunció este viernes la FIA (Federación internacional del Automóvil) en el circuito de Monza, en el marco del Gran Premio de Italia.

Por EFE

Hadjar había cruzado tercero la meta en el icónico circuito de la calles de Mónaco, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó por delante del inglés Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón del mundo.

Hadjar fue sancionado por haber sobrepasado supuestamente el tope de velocidad permitido en el 'pit lane', por lo que el tercer puesto de Mónaco pasó al francés Pierre Gasly (Alpine).

Este viernes, la FIA atendió el recurso presentado por Red Bull y Hadjar -que, lesionado en una muñeca, curiosamente, no corre en Monza, donde lo sustituye el neozelandés Liam Lawson- recupera el podio 'perdido' en Montecarlo.