La FIA le devuelve el tercer puesto de Mónaco a Hadjar

Hadjar había cruzado tercero la meta en el icónico circuito de la calles de Mónaco, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó por delante del inglés Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón del mundo.

Hadjar fue sancionado por haber sobrepasado supuestamente el tope de velocidad permitido en el 'pit lane', por lo que el tercer puesto de Mónaco pasó al francés Pierre Gasly (Alpine).

Este viernes, la FIA atendió el recurso presentado por Red Bull y Hadjar -que, lesionado en una muñeca, curiosamente, no corre en Monza, donde lo sustituye el neozelandés Liam Lawson- recupera el podio 'perdido' en Montecarlo.