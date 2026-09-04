Leclerc fue el más rápido en el primer libre de Monza

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 23 segundos y ocho milésimas, 173 menos que su compañero, el séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton, que al igual que él logró su crono con el neumático de compuesto medio.

Otro inglés, George Russell (Mercedes), marcó el tercer crono, a 304 milésimas y con las gomas blandas, en un ensayo en el que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), con medias, se inscribieron decimosexto -a 1.819 segundos- y vigésimo primero -a tres segundos de Leclerc- en la tabla de tiempos de una sesión en la que se anunció -para todo el fin de semana- alerta de calor extremo en el templo de la velocidad.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de motor y el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, fue quinto, con los blandos y a 636 milésimas del monegasco.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió noveno -con medios y a un segundo de Leclerc- en la tabla de tiempos del primer libre, en el que no participó el mexicano Sergio Pérez, con cuyo Cadillanc rodó el probador estadounidense Colton Herta; que provocó la interrupción, con bandera roja, a falta de cuarenta minutos, de una sesión en la que no volvió a circular y en la que cerró la clasificación, a casi siete segundos.