Russell le 'roba' el protagonismo a Ferrari en la calurosa Monza

Russell lideró el segundo ensayo, en el que todos marcaron los mejores tiempos del día con el neumático blando, antes de efectuar simulación de carrera. Cubrió los 5.793 metros de la mítica pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 559 milésimas, 120 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que había sido el más veloz por la mañana- y con una ventaja de 141 sobre su compañero en Mercedes, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial; que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla.

El inglés Lando Norris (McLaren), campeón hace un año y que viene de ganar las últimas dos carreras, en Hungría -la anterior al parón vacacional- y en Países Bajos -donde se reanudó el certamen, hace dos domingos- firmó el cuarto tiempo, a 384 milésimas de Russell; del que se quedó, a 45 centésimas y con el quinto crono, su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que, al igual que el anterior, está a 59 puntos del líder más joven de la historia.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), sobre el papel con muy escasas posibilidades de éxito este fin de semana, marcaron el decimoséptimo -a 1,341 segundos- y el decimonoveno tiempo -a dos segundos y medio- en la primera de las tres jornadas de un Gran Premio que se disputa con alerta de calor extremo en el templo de la velocidad. En el que el doble campeón mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina en esta pista (en 2007 y en 2010) corre con un casco en el que recuerda al que fuera su primer representante, el ex piloto de F1 español Adrián Campos, fallecido hace cinco años.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), marcó el undécimo crono de la misma, a un segundo y seis centésimas de Russell, del que se quedó a dos segundos y 523 milésimas -como todos, con las gomas blandas-, con el vigésimo tiempo, en mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

Leclerc (1:23.008) había sido el más rápido en el primer ensayo, por delante de su compañero, Hamilton, que al igual que él había marcado su mejor vuelta con el compuesto medio y se quedó a 173 milésimas; en un fin de semana en el que Ferrari homenajea, ante sus siempre apasionados seguidores, al otro siete veces coronado, el alemán Michael Schumacher, con motivo del 30 aniversario del debut del 'Kaiser' con la escudería más laureada de la historia de la F1.

Los 'tifosi' deben dilucidar, por primera vez, si siguen siendo, de forma inquebrantable, fieles a la 'Scuderia' o si por contra, apoyan a su compatriota Antonelli, que puede convertirse en el tercer campeón del mundo italiano de toda la historia, 73 años después de que lograse por última vez esta gesta Alberto Ascari. Es decir, cuando la inmensa mayoría de ellos ni siquiera habían nacido o no eran del todo conscientes de lo que sucedía a su alrededor.

Russell (Mercedes), había sido tercero en la matinal, a 304 milésimas y con las gomas blandas, en un ensayo en el que Sainz y Alonso, con medias, se inscribieron decimosexto -a 1.819 segundos- y vigésimo primero -a tres segundos de Leclerc- en la tabla de tiempos.

Antonelli -que lidera con 242 puntos: exactamente 59 más que Russell y que Hamilton, tercero por puestos- fue quinto en el primer libre, con los blandos y a 636 milésimas del monegasco. El neozelandés Liam Lawson -que vuelve a sustituir en Red Bull al francés Isack Hadjar, lesionado en una muñeca- fue cuarto, a poco más de cuatro décimas.

Colapinto se había inscrito noveno -con medios, a un segundo de Leclerc- en la tabla de tiempos del primer libre, en el que no participó 'Checo', con cuyo Cadillac rodó el probador estadounidense Colton Herta; que provocó la interrupción, con bandera roja, a falta de cuarenta minutos, de una sesión en la que no volvió a circular y en la que cerró la clasificación, a casi siete segundos.

No fue el único probador en pista en esta sesión matinal. El japonés Ayumu Iwasa marcó el decimoséptimo crono -a un segundo y ocho décimas-, con el Red Bull del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, ganador el año pasado en Monza, donde logró su tercera victoria.

El estonio Paul Aron, el mejor parado de todos, fue décimo -a un segundo y 169 milésimas- con el Alpine del francés Pierre Gasly, que acaba de perder el tercer puesto de Mónaco en favor de Hadjar, según anunció este viernes la FIA; mientras que el inglés Luke Browning acabó decimoquinto -a 1.732 de Leclerc- con el Williams del tailandés Alex Albon.

Verstappen acabaría con el noveno tiempo del día y dejando entrever, que, sobre el papel y en principio, mejor no apostar por él como posible repetidor del triunfo del año pasado en Monza. El astro neerlandés se quedó a más de ocho décimas de Russell en la sesión vespertina; que arrancó después de la rueda de prensa de jefes de equipo en la que los italianos Flavio Briatore, de Alpine, y Andrea Stella, de McLaren, tuvieron un rifirrafe, provocado por el primero.

A primera hora se había anunciado que, tres meses después, Hadjar recuperaba el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco en detrimento de Gasly, que la perdió por segunda vez -la primera, el mismo día de la carrera, al parecer por exceder los límites de velocidad en el 'pit lane'-. Y, en la citada comparecencia ante los medios, el a veces algo excéntrico Briatore apuntó que le parecía mal que uno de los cuatro jueces que tomó esa decisión (sin especificar el nombre del mismo) fuese alguien a su entender vinculado a McLaren, lo que interpretó como una acusación grave -y de la que habrá que asumir responsabilidades- Stella.

Norris, piloto principal de la escudería de Woking -que el año pasado ganó ambos títulos-, sexto en la matinal, a 71 centésimas de Leclerc, presentó credenciales en la vespertina, en la que se quedó a 38 de Russell; y, con el cuarto crono, anunció que también quiere participar en la previsible batalla entre las 'flechas plateadas' y Ferrari.

Los ensayos se completarán este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo, prevista a a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.