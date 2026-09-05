Alonso: Estamos detrás de nuestros competidores, lo que hace más dura esta pista

"Actualmente estamos investigando un problema con el coche que nos obligó a quedarnos en 'boxes' al final de la Q1 (la primera ronda de la calificación)", comentó el doble campeón mundial asturiano, de 45 años, que logró dos de sus 32 victorias en la F1 en esta pista: en 2007, a bordo de un McLaren; y en 2010, con Ferrari.

"Por ese motivo perdimos la oportunidad de usar neumáticos nuevos, lo que provocó que nuestra clasificación se fuera al traste y no tuviésemos la oportunidad de mejorar nuestro tiempo de vuelta", comentó Alonso, que lleva padeciendo durante toda la temporada un AMR26 deficiente que mejoró algo en lo que al chasis se refiere en el último Gran Premio, el de Países Bajos, pero que tiene aún enormes carencias en el ámbito de la propulsión; algo que les deja en aún mayor evidencia en un circuito 'de motor' como Monza: el templo de la velocidad.

"Sabemos que estamos por detrás de nuestros competidores, especialmente debido a la falta de ritmo que tenemos en las rectas, lo que hace que esta pista sea muy difícil y dura para nosotros”, comentó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que logró, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, en Francia.