Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.