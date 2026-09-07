¿Caída por ataque o ACV? Las “sospechas” del director del Hospital Nacional sobre Hugo Javier

El exgobernador de Central Hugo Javier González se encuentra en estado grave e internado en terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), luego de sufrir un incidente en su celda de la Unidad Penitenciaria “Esperanza”, donde cumple una condena de 10 años.

El director del HNI, Miguel Ferreira, informó que el paciente presenta varias lesiones en el rostro y el cráneo y señaló que, por las características de los hematomas, existen dudas que deberán ser aclaradas mediante estudios de diagnóstico.

Según el informe preliminar del Ministerio de Justicia (MJ), Hugo Javier sufrió una caída en el baño de su celda después de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Sin embargo, el médico manifestó que las lesiones observadas no presentan, a primera vista, una correlación clara con una caída.

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Presenta hematomas en el rostro y el cráneo

Ferreira detalló que, durante el primer examen físico realizado al exgobernador, se constataron hematomas en la región frontal y hematomas bipalpebrales, es decir, alrededor de ambos ojos.

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También se observaron escoriaciones en uno de los antebrazos y un pequeño hematoma en esa zona, además de las lesiones localizadas en el rostro y el cráneo.

“Puede ser (que sean producto de una caída), pero nos impresiona un poco el tamaño del hematoma, que no va muy con una caída sola”, manifestó el director del Hospital Nacional.

En ese contexto, Ferreira habló de una “sospecha” y explicó que será necesario realizar estudios para determinar el origen de las lesiones.

“De repente tenemos una sospecha de que hay algo más, que lo vamos a confirmar con la tomografía”, indicó.

Médico señala dudas sobre la hipótesis de la caída

El director del HNI sostuvo que la ubicación y el tamaño de los hematomas llaman la atención y que, inicialmente, no observa una correlación clara entre el estado en que quedó el rostro del paciente y la versión de que las lesiones fueron provocadas únicamente por una caída.

“No hay mucha coherencia en ese sentido”, afirmó.

Ferreira aclaró, no obstante, que no confirmó que Hugo Javier haya sido víctima de una agresión. Explicó que los estudios médicos serán los que permitirán establecer qué tipo de trauma sufrió y determinar el tratamiento correspondiente.

“En principio, se inclinaría más hacia el lado de un trauma. Eso lo confirmaremos de acuerdo a los medios auxiliares de diagnóstico, en unos minutos u horas”, señaló.

Le realizarán una tomografía de cuerpo completo

El médico anunció que Hugo Javier será sometido a una serie de estudios, incluida una tomografía de cuerpo completo, con el objetivo de descartar o confirmar las distintas hipótesis sobre sus lesiones.

Los resultados serán determinantes para definir la conducta médica a seguir y establecer si el paciente requiere una intervención quirúrgica o continúa bajo cuidados intensivos.

“Ahora haremos todos los medios auxiliares de diagnóstico, desde la cabeza hasta los pies. Ahí definiremos la conducta: si necesitará una intervención quirúrgica o solamente cuidados intensivos”, explicó Ferreira.

En caso de detectarse un hematoma que requiera intervención, el procedimiento podría consistir eventualmente en una cirugía de cabeza, conforme indicó.

Hugo Javier llegó intubado y permanece grave

Ferreira indicó que el exgobernador llegó al Hospital Nacional intubado y con asistencia mecánica respiratoria, por lo que fue derivado directamente a la unidad de terapia intensiva.

A pesar de su delicado estado, ingresó con signos vitales estables. “Es un cuadro muy delicado, con pronóstico reservado y está intubado con asistencia mecánica respiratoria”, señaló.

Hospital no recibió antecedentes médicos previos

Otro de los puntos mencionados por Ferreira es que, hasta el momento de su ingreso, el Hospital Nacional no había recibido una ficha médica previa al incidente que permitiera conocer en detalle los antecedentes de salud de Hugo Javier.

El director aclaró que no puede confirmar ni descartar que el paciente tenga antecedentes de problemas cardiovasculares.

Según apuntó, para obtener esa información, el equipo médico prevé consultar a familiares y a las personas que anteriormente hayan atendido al exgobernador.

Ministerio de Justicia descarta inicialmente una agresión

De acuerdo con el reporte preliminar del Ministerio de Justicia, Hugo Javier sufrió una caída en el baño de su celda, que le provocó lesiones en el rostro y la cabeza. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Barrio Obrero, donde se informó que habría sufrido un ACV.

Las autoridades penitenciarias señalaron, de manera preliminar, que el incidente no tendría relación con una agresión y que tampoco contaban con información de inteligencia que indicara que Hugo Javier estuviera bajo amenazas.

Hugo Javier cumple una condena de 10 años

Hugo Javier González, exgobernador del departamento Central, se encuentra privado de libertad en la Unidad Penitenciaria “Esperanza”, donde cumple una condena de 10 años.

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Tras el incidente registrado en su celda, fue trasladado inicialmente a un centro asistencial de Asunción y posteriormente derivado al Hospital Nacional de Itauguá debido a la gravedad de su cuadro.

El director del HNI también informó que solicitará resguardo policial para el paciente, una medida habitual en el caso de personas privadas de libertad mientras permanecen internadas.