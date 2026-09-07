Hugo Javier está en la indigencia, según abogado que pide ver las cámaras de seguridad

El exgobernador de Central, Hugo Javier González, fue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Barrio Obrero en estado grave y con pronóstico reservado tras sufrir presuntamente un cuadro de accidente cerebrovascular agudo en el Pabellón Industrial La Esperanza de la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú, actual Centro Nacional de Prevenidos.

González cumple su condena de 10 años de privación de libertad por el multimillonario desvío de fondos públicos durante la emergencia sanitaria del COVID-19 de cuando era gobernador. El exgobernador colorado cartista fue hallado inconsciente en su celda cerca de la medianoche por uno de los guardias. Tras varias horas en el Hospital de Barrio Obrero, fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá.

Según el abogado de Hugo Javier González, Bernardo Villalba se trataría de un ACV o de un accidente en el que se resbaló y cayó, lo cual sería confirmado por los médicos en las próximas horas.

“No creo que sea un atentado, tengo que decir eso, basado en mi experiencia. Yo fui juez y llevo 35 años de abogado. Si es que se trata de un atentado, ¿por qué no matarlo?, ¿para qué dejarlo vivo para que pueda contar qué le pasó?, esa parte no me cierra. Entonces, tenemos que esperar los reportes médicos y el reporte del sistema penitenciario para tener un acercamiento a la verdad”, refirió.

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No descartan atentado, pero dudan de la motivación

Al insistirle sobre si podría tratarse de un atentado, respondió que no lo descarta, ya que está recluido en una penitenciaría con personas con altísimo nivel de estrés, privadas de su libertad por la comisión de delitos y crímenes muy graves.

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Agregó que no desestima la posibilidad de que a alguien se le ocurra que Hugo Javier pueda tener guardado dinero y quiera sacarle información, pero tendrían que ver el reporte médico y los informes del centro de reclusión para a partir de ahí saber qué le pasó.

Recordó que la penitenciaría cuenta con cámaras de circuito cerrado y que el único lugar donde no las tienen son los habitáculos de los baños, por lo que una mínima investigación les llevaría a la verdad.

Sobre la posibilidad de que pueda sufrir un atentado por su pasado político por parte del movimiento al que pertenecía, dijo no saber si eso es posible, porque tuvo autonomía como gobernador, por lo que no sabe si va a haber un sector político muy preocupado o un sector político que quiera acabar con la vida de Hugo Javier.

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“Si es que vamos a entrar en los crímenes políticos, creo de que en la mira van a estar muchísima gente más y Hugo Javier está fuera de todo rango de sospecha y tampoco no sé si hay un sector político que eventualmente esté en condiciones de cometer crímenes políticos, pero sí, dentro de una penitenciaría pueden pasar muchas cosas y muchas cosas son inevitables”, refirió.

Traslado de Hugo Javier al hospital

Dijo que le parece mucho tiempo el transcurrido desde el momento en que se reportó el accidente y el traslado al hospital, ya que, según la información con la que cuenta, el accidente ocurrió entre las 23:00 y las 23:45, y Hugo Javier fue trasladado recién a las 8:00 de hoy.

Agregó que es el sistema público el que tiene que atender y cuidar a Hugo Javier, ya que no tiene posibilidad económica alguna de recurrir al sistema privado, ya que “él económicamente está en la indigencia”.

“Siendo una persona que está bajo responsabilidad personal del Estado paraguayo, pues si tiene que tener una asistencia médica especializada; hay que ver si el sistema público lo tiene. Si tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica, pues tiene que hacerse eso y si va a necesitar medicamentos específicos, también tendría que verse eso, más todavía sabiendo que él no tiene la posibilidad de comprarse un geniol”, afirmó.

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Aseguró que las pericias del Ministerio Público demostraron categóricamente que en el juicio no faltó un solo centavo, pero que el Poder Judicial actuó de manera extraña al condenarlo, porque sostuvo que jurídicamente no es sostenible la sentencia, por lo que solicitaron la revisión de la causa mediante una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, ya que la casación que presentaron fue rechazada por la Sala Penal.

Sobre la segunda causa, cuyo juicio inicia el 3 de febrero del 2027, aclaró que él no representa a Hugo Javier en la defensa, solo en la causa por la cual ya hay una condena firme que se encuentra en ejecución.