Gasly da la sorpresa y firma en Monza su primera 'pole' en la F1

Gasly, nacido hace 30 años en Rouen, que hace seis ya había sorprendido al lograr en Monza, con un Alpha Tauri -ex Toro Rosso, ahora Racing Bulls (RB)-, su hasta ahora única victoria en la F1, retomó su idilio con el 'monumento' al dominar este sábado la calificación; en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió -con las gomas blandas- los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes), teórico principal candidato a la posición de honor en parrilla y que se conformará con compartir primera fila con el galo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) había acabado tercero la cronometrada principal, pero fue sancionado con la pérdida de tres puestos, por molestar durante la Q2 al neozelandés Liam Lawson -de nuevo sustituto en Red Bull del francés Isack Hadjar, no recuperado aún de su lesión de muñeca- y afrontará la carrera desde la sexta plaza.

La segunda hilera la ocuparán, gracias a la penalización de Piastri, el monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, los dos piotos de Ferrari. Escudería que en Monza corre en casa. Al igual que Antonelli, que podría convertirse en el tercer italiano de toda la historia en ganar el Mundial, 73 años después de que lo lograse por última vez Alberto Ascari.

Lo que pasa es que Antonelli, el líder más joven de toda la historia (acaba de cumplir 20 años), había excedido el límite de cambios de propulsor en su Mercedes y ya era conocido que, sancionado, saldría desde el fondo de la parrilla; en una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) afrontarán desde la decimotercera y la decimoctava plaza, respectivamente.

El joven boloñés -que lidera con 242 puntos, 59 más que Russell y que Hamilton, que es tercero en la general debido a los puestos logrados- intentará remontar desde la vigésima plaza, ya que tanto Lawson, como el tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, recibieron, posteriormente, idéntica sanción que el líder; y ocuparán la última fila. Dos por detrás de la que ocupará el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que largará decimoséptimo.

Gasly vive una auténtica montaña rusa emocional este fin de semana en el templo de la velocidad -menor esta vez, debido al nuevo reglamento técnico-. El viernes la FIA (Federación Internacional del Automóvil) le comunicó que perdía el tercer puesto de Mónaco en favor de Hadjar. Este sábado encabezó una jornada gloriosa para Alpine, en la que su compañero, el argentino Franco Colapinto, firmó el séptimo puesto en parrilla.

El bonaerense saldrá desde la cuarta fila -una por detrás de la que ocuparán el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y Piastri-, al lado del inglés Lando Norris (McLaren), último campeón mundial.

Russell, el más rápido del viernes -después de que los Ferrari, con Leclerc delante, liderasen el primer entrenamiento- también había dominado, en la mañana del sábado, el tercer y último libre (1:22.219), en el que mejoró en 226 milésimas a Hamilton y en 350 a Verstappen, que el año pasado festejó su tercer triunfo en Monza.

Antonelli había sido cuarto -a 361 milésimas de su compañero-; en una sesión en la que Sainz y Alonso, se inscribieron decimosexto -a 1,656 segundos- y decimonoveno -a dos segundos y siete décimas- en la tabla de tiempos, respectivamente.

Norris -a cuatro décimas de Russell- había marcado el quinto crono de un tercer entrenamiento en el que ya se prodigaron los rebufos, que fueron muy importantes en la posterior sesión de calificación. Y Leclerc, había sido sexto -a 489 milésimas del inglés de Mercedes- en el último ensayo, que el argentino Colapinto acabó décimo -a 882 milésimas- y 'Checo', vigésimo, a dos segundos y 812 milésimas.

Alonso -que logró dos de sus 32 victorias en la F1 en esta pista, en 2007 y en 2010-, con el vigésimo primer tiempo, y 'Checo', con el vigésimo, quedaron eliminados en la Q1, en la que Gasly ya había avisado con el mejor crono (1:22.612), mejorando en 19 milésimas a 'Mad Max' y en 47 a Norris; en una ronda que Colapinto acabó cuarto, a cinco centésimas.

Carlos, que había pasado el corte decimosexto, cayó, con el decimoquinto tiempo, en el segundo acto; en el que se libró de quedar eliminado, por una sola milésima -la que le sacó al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi)- Sir Lewis. Y en el que Antonelli (el primero en bajar del minuto, 21) marcó el mejor crono, con 135 milésimas de ventaja sobre Piastri y 185 de ventaja respecto al otro McLaren, el de Lando.

Russell se las prometía muy felices tras el primer intento en la decisiva Q3 (1:21.929), mejorando en 37 milésimas a Piastri y en 72 a Gasly, que acabó siendo el gran triunfador en la jornada en la que se cumplieron 56 años del fallecimiento, accidentado en esta pista, del austriaco Jochen Rindt. Otro de los mitos de la categoría. El único campeón del mundo de F1 a título póstumo.

A la hora de la verdad, nadie mejoró su primera tentativa, salvo Gasly, beneficiado también por el hecho de que Verstappen ralentizase a Russell en la vuelta decisiva. Y el francés, que ya sorprendió hace seis años, a bordo de un Alpha Tauri, no renunciará a protagonizar otro bombazo este domingo; en una carrera prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.