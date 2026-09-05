Palou saldrá segundo en Laguna Seca, última prueba del año; 'pole' para McLaughlin

McLaughlin completó el circuito en 01:09.1363, ligeramente más rápido que Palou (01:09.1540), que la semana pasada se proclamó campeón de la competición por quinta vez.

"Fuimos a por ello. Intentamos conseguir la 'pole'. Estoy muy contento con salir desde la primera fila y creo que Scott (McLaughlin) hizo una vuelta muy buena", dijo Palou al terminar la sesión.

"Yo empecé a tener algunos problemas durante la vuelta, aunque luego pensé que el final había sido bueno, así que esperaba que fuera suficiente. Pero, en cualquier caso, se lo merece. Ojalá mañana tengamos un coche competitivo y podamos ir a por la victoria", añadió.

Palou es matemáticamente campeón de la Indycar con 607 puntos, 100 más que su principal perseguidor en la tabla, el danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren).

El catalán, que lleva seis victorias esta temporada, ha ganado tres veces en Laguna Seca (2022, 2024 y 2025).

"Me encanta. Me encanta. Cada vuelta aquí. El ambiente que hemos tenido este fin de semana ha sido increíble. El tiempo, este circuito es el mejor", dijo Palou.