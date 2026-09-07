Hugo Javier, trasladado de emergencia a un hospital: esto reveló un familiar

El exgobernador de Central Hugo Javier González, quien cumple condena en la Penitenciaría Industrial “Esperanza”, fue trasladado anoche de urgencias a un centro asistencial. Según informe preliminar, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que, además, le provocó una caída en el baño de su celda y múltiples lesiones.

Un familiar del exjefe departamental, quien pidió no identificarse por razones de seguridad, se comunicó con ABC para manifestar su inquietud luego de que González fuera derivado de urgencia.

“Ahora la gente va a estar contenta y feliz porque consiguieron lo que querían: destruirle”, expresó.

El cercano al exgobernador manifestó sus dudas sobre las circunstancias que derivaron en la emergencia médica. “No sé si lo que le pasó fue un accidente o un ACV, pero están consiguiendo lo que quieren, que es destruirle”, insistió.

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Denuncian supuesto “ensañamiento” contra el exgobernador

El familiar sostuvo, además, que Hugo Javier sería víctima de un “ensañamiento”, motivado por cuestiones económicas.

“No puede ser que se ensañen así con él por plata”, lamentó.

Otro de los puntos mencionados por el allegado fue la preocupación por la seguridad del exgobernador durante su internación en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI).

“Le van a mandar un sicario allá, aprovechando su debilidad en este momento. Paraguay se volvió una mafia”, expresó.

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Presión por causas judiciales

De acuerdo con el familiar, Hugo Javier se encontraba especialmente preocupado por la segunda causa penal que debe afrontar.

Según afirmó, en dicha causa ni siquiera cuenta con representación legal debido a que habría perdido respaldo de personas que anteriormente lo acompañaban en el proceso.

“Me dijo que estaba preocupado porque ahí no tiene abogado. Los que le defendían en la primera causa estaban porque en esa había involucrados importantes; como en esta segunda causa ya no están, se quedó solo. Me dijo: ‘No tengo abogados, no tengo documentos ni pruebas y no sé qué hacer. Todos los que son responsables están fuera’. Por eso, no sé si lo que le pasó fue a propósito”, refirió el familiar.

Traslado al Hospital Nacional de Itauguá

Inicialmente, Hugo Javier González fue asistido en el Hospital de Trauma. Posteriormente, fue remitido al Hospital General de Barrio Obrero y, finalmente, trasladado este jueves al HNI, donde permanecerá internado para una evaluación y tratamiento especializados.

El director del Hospital General de Barrio Obrero, Adán Godoy, indicó que los primeros indicios apuntan a un ACV hemorrágico, atendiendo a las condiciones clínicas del exgobernador. Sin embargo, aclaró que el diagnóstico deberá ser confirmado mediante estudios complementarios.

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El director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Rubén Peña, refirió esta mañana que no manejan información de inteligencia respecto a amenazas contra el exgobernador e, inclusive, refirió que este era “apreciado” por la población del penal. Sin embargo, no descartó que González haya sido víctima de agresión.