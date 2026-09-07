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07 de septiembre de 2026 a la - 15:03

Juez ordena que perito forense corrobore estado de salud de Hugo Javier

Hugo Javier durante una jornada de juicio oral. Archivo 2024.
Hugo Javier durante una jornada de juicio oral. Archivo 2024.ARCENIO ACUÑA

Un juez de Ejecución solicitó que un perito forense se presente en el Hospital Nacional de Itauguá para conocer la situación del exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien este lunes fue derivado de urgencia desde su lugar de reclusión a un centro asistencial. Hasta el momento, la razón del deterioro de la salud del condenado no ha sido determinada con exactitud.

Por ABC Color

El juez de Ejecución Carlos Mendoza libró un oficio al Departamento de Medicina Forense del Poder Judicial para que designe a un perito que deberá constituirse en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) con el fin de verificar el estado de salud general de Hugo Javier González Alegre, el condenado exgobernador de Central.

La disposición fue dictada luego de que el director de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), Teófilo Báez, reportara telefónicamente el traslado penitenciario de urgencia a un centro asistencial.

El magistrado otorgó un plazo máximo de seis horas para que el perito remita un informe con el diagnóstico y el tratamiento adecuado del paciente, que -recordemos- inicialmente fue llevado al Hospital General de Barrio Obrero y posteriormente a Itauguá debido a la complejidad de su cuadro.

La ambulancia del SEME que traslada a Hugo Javier al Hospital Nacional de Itauguá
La ambulancia del SEME que trasladó a Hugo Javier al Hospital Nacional de Itauguá

Dudas sobre las lesiones y estado clínico

El Ministerio de Justicia informó inicialmente que el diagnóstico preliminar de la emergencia apuntaba a un accidente cerebrovascular (ACV). El exgobernador llegó al Hospital Nacional de Itauguá intubado, con asistencia mecánica respiratoria y en estado muy delicado, por lo que fue derivado a la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

No obstante, el director de este hospital, doctor Miguel Ferreira, manifestó sus sospechas ante las lesiones físicas que presenta el paciente. Durante el primer examen físico, se constataron hematomas frontales, bipalpebrales (alrededor de ambos ojos) y escoriaciones en un antebrazo.

Ferreira señaló que, por el tamaño y ubicación de los hematomas, le llama la atención que estos sean producto únicamente de una caída, por lo que el equipo médico le realizará una tomografía de cuerpo completo para confirmar si existe un trauma adicional y determinar si será necesaria una intervención quirúrgica.

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