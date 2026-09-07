Juez ordena que perito forense corrobore estado de salud de Hugo Javier

El juez de Ejecución Carlos Mendoza libró un oficio al Departamento de Medicina Forense del Poder Judicial para que designe a un perito que deberá constituirse en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) con el fin de verificar el estado de salud general de Hugo Javier González Alegre, el condenado exgobernador de Central.

La disposición fue dictada luego de que el director de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), Teófilo Báez, reportara telefónicamente el traslado penitenciario de urgencia a un centro asistencial.

El magistrado otorgó un plazo máximo de seis horas para que el perito remita un informe con el diagnóstico y el tratamiento adecuado del paciente, que -recordemos- inicialmente fue llevado al Hospital General de Barrio Obrero y posteriormente a Itauguá debido a la complejidad de su cuadro.

Dudas sobre las lesiones y estado clínico

El Ministerio de Justicia informó inicialmente que el diagnóstico preliminar de la emergencia apuntaba a un accidente cerebrovascular (ACV). El exgobernador llegó al Hospital Nacional de Itauguá intubado, con asistencia mecánica respiratoria y en estado muy delicado, por lo que fue derivado a la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

No obstante, el director de este hospital, doctor Miguel Ferreira, manifestó sus sospechas ante las lesiones físicas que presenta el paciente. Durante el primer examen físico, se constataron hematomas frontales, bipalpebrales (alrededor de ambos ojos) y escoriaciones en un antebrazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ferreira señaló que, por el tamaño y ubicación de los hematomas, le llama la atención que estos sean producto únicamente de una caída, por lo que el equipo médico le realizará una tomografía de cuerpo completo para confirmar si existe un trauma adicional y determinar si será necesaria una intervención quirúrgica.

Lea más: Hugo Javier está en la indigencia, según abogado que pide ver las cámaras de seguridad