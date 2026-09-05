Pierre Gasly: Es increible, hacer 'pole' aquí es algo muy especial

"Es increíble; desde la primera vuelta me he sentido francamente bien", comentó, nada más bajarse del coche, Gasly, de 30 años, que firmó la primera 'pole' de su carrera en la F1 al dominar la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió -con las gomas blandas- los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes), que saldrá segundo, junto a él, desde la primera fila.

"He intentado ir sacando siempre lo máximo posible. Llevaba desde hace nueve años persiguiendo esta 'pole', es increíble", comentó el piloto de Gasly, que ya había sorprendido hace seis años en Monza, donde logró su hasta ahora única victoria, a bordo de un Alpha Tauri, escudería que con anterioridad era Toro Rosso y ahora es Racing Bulls (RB).

"En Monza logré mi primera victoria y ahora mi primera 'pole'. Está claro que esta pista es muy especial", comentó Gasly tras dominar la sesión de calificación del Gran Premio de Italia.