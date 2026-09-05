Russell dominó el tercer y último libre de Monza

En su mejor vuelta, Russell cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 219 milésimas, 226 menos que el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y con 350 sobre el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el tercer crono, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial; que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, marcó el cuarto tiempo -a 361 milésimas de su compañero-, en una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), asimismo con gomas blandas, se inscribieron decimosexto -a 1,656 segundos- y decimonoveno -a dos segundos y siete décimas- en la tabla de tiempos, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el décimo crono -a 882 milésimas- del último entrenamiento, en el que todos completaron su vuelta rápida con el compuesto blando y que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) acabó con el vigésimo primer tiempo, a dos segundos y 812 milésimas de Russell.