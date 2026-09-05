Russell, por delante de Hamilton y Verstappen en el último libre de Monza

En la mejor de sus 14 vueltas, Russell cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 219 milésimas, 226 menos que el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y con 350 sobre el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -ganador hace un año en Monza-, que marcó el tercer crono, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial -con 59 puntos de ventaja respecto a Russell y a Hamilton-, que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, marcó el cuarto tiempo -a 361 milésimas de su compañero-; en una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), asimismo con gomas blandas, se inscribieron decimosexto -a 1,656 segundos- y decimonoveno -a dos segundos y siete décimas- en la tabla de tiempos, respectivamente.

Sainz -investigado por posibles irregularidades durante un periodo de banderas amarillas- repitió 28 veces la mítica pista del Parque Real de Monza, donde el doble campeón mundial asturiano -que dio 20 vueltas- festejó dos de sus 32 triunfos en la categoría reina: en 2007, con McLaren; y en 2010, a bordo de un Ferrari.

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, marcó -a cuatro décimas de Russell- el quinto crono de un último entrenamiento en el que se prodigaron los rebufos, que serán muy importantes en la sesión de calificación, que arranca a las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT).

El otro Ferrari -escudería que en Monza corre 'en casa'-, el del monegasco Charles Leclerc, se anotó sexto en la tabla de cronos, a 489 milésimas del inglés de Mercedes.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que dio 23 vueltas, marcó el décimo crono -a 882 milésimas- del último entrenamiento, en el que todos completaron su vuelta rápida con el compuesto blando y que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) acabó con el vigésimo primer tiempo, a dos segundos y 812 milésimas de Russell, en el mejor de sus veinte intentos.