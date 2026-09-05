Sainz: "Hicimos todo lo que pudimos para optimizar el resultado"

"Probamos un par de cosas tanto ayer como esta mañana, que pusieron al coche en una mejor posición", comentó Sainz, que el martes cumplió 32 años y que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"Hicimos todo lo que pudimos para optimizar el resultado hoy", manifestó el talentoso piloto madrileño, que seguirá al menos dos años más en la escudería de Grove, según se anunció hace dos semanas, justo antes del Gran Premio de Países Bajos.

"Una vuelta limpia en la Q1 (primera ronda) y una buena vuelta en la Q2, para estar por delante de (el francés Esteban) Ocon (Haas) sirvieron para poder salir decimotercero mañana. Ya veremos qué se puede hacer mañana desde esa posición", apuntó Carlos -que es decimosexto en el Mundial, con seis puntos- este sábado en Monza.