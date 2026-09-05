Automovilismo
05 de septiembre de 2026 a la - 11:55

Sainz y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), con el undécimo, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

Por EFE

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, fue el más rápido de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 882 milésimas; exactamente 135 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 185 de ventaja sobre el compañero de éste, el inglés Lando Norris, que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.