Sainz y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, fue el más rápido de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 882 milésimas; exactamente 135 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 185 de ventaja sobre el compañero de éste, el inglés Lando Norris, que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.