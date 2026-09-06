Alonso abandona en Monza

Alonso, de 45 años y que festejó dos de sus 32 victorias en el templo de la velocidad -en 2007 y en 2010- tuvo que abandonar en la vigésima quinta de las 53 vueltas previstas, obligado por la "suposición de una avería en su coche", según informó el equipo del doble campeón mundial asturiano a través de su canal de información interno de prensa, en el que está incluido EFE.

La de este domingo fue la quinta retirada del ovetense, después de las de los Grandes Premios de Australia, China, Canadá y Barcelona-Cataluña.