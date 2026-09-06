Alonso saldrá desde el 'pit lane' en Monza

Así lo informó el equipo del doble campeón mundial asturiano -que el sábado rompió el parque cerrado- a través de su canal de información interno de prensa, en el que está incluido Efe.

"El sábado observamos, durante la Q1, un comportamiento extraño (en los datos) de algunos componentes de la unidad de potencia en el coche de Fernando. Eso provocó que Fernando pudiese completar un intento final durante la calificación. Trabajamos en el coche durante la noche y, a consecuencia de ello, Fernando afrontará la salida de la carrera desde el 'pit lane' ", indica la misiva hecha pública por Aston Martin en Monza, donde Alonso, de 45 años, logró dos de sus 32 victorias en la F1: en 2007, a bordo de un McLaren; y en 2010, con Ferrari.