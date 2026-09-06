Bulega suma su podio número 40 consecutivo con Lecuona, segundo y Bautista, sexto

Tras la victoria matutina en la 'Superpole', Bulega firmó un nuevo triunfo en la carrera final del campeonato lo que supone su podio número cuarenta consecutivo, 83 en total y 26 victorias de 27 posibles con un tiempo de 31'31.396.

Si en la primera prueba, su compañero de equipo Iker Lecuona le plantó cara y estuvo primero durante varias vueltas, en la carrera final no ha podido batir al campeón, ya que la distancia entre ambos era de casi seis segundos (31'36.854).

Una carrera que estuvo marcada por las caídas y la bandera roja a falta de dos vueltas para terminar que provocó el británico Thomas Bridewell- al igual que en la carrera del sábado, que obligó a parar la carrera- y la carrera se dio por finalizada.

Alex Lowes también sufrió una caída cuando la carrera había alcanzado aproximadamente su ecuador, aunque pudo reincorporarse a la competición. También terminó en el suelo Jake Dixon, en la curva 13.

Mientras Bulega controlaba la cabeza y Lecuona mantenía la segunda posición, la atención se concentró también en la lucha por los puestos del grupo intermedio.

Alberto Surra y Lorenzo Baldassarri mantuvieron una intensa pelea por las posiciones delanteras, mientras que Álvaro Bautista llegó a rodar séptimo, intentando acercarse a Bridewell antes del incidente que terminó cambiando la clasificación, finalmente llegó sexto (31'31.446).

"Ha sido muy duro, he tenido que jugar con la moto, porque de la 'Superpole' a la carrera dos han cambiado muchas cosas y que no nos ha funcionado por lo que a partir de la cuarta vuelta el neumático no me ha respondido y me ha pasado factura", dijo Iker Lecuona en declaraciones a la organización.

El resultado final permitió a Bulega cerrar otro domingo perfecto y ampliar todavía más su ventaja en el campeonato, pero tendrá que esperar al campeonato de Cremona en Italia para poder llevarse el título de campeón.