Bulega vuelve a ganar la 'Superpole' y Lecuona, de nuevo, firma el segundo puesto

Bulega volvió a salir en la primera posición desde la parrilla de salida, tras el gran papel realizado el sábado donde firmó la vuelta más rápida, en 1:35.030 segundos, y batió el récord.

Una carrera donde el italiano volvió a encontrarse con la oposición del español Iker Lecuona. Mantuvieron un mano a mano en las tres primeras vueltas y provocaron momentos de tensión al estar muy cerca uno del otro; tanto, que estuvieron a punto de colisionar, Lecuona tuvo que mantener algo de distancia y eso le costó segundos respecto a su compañero de equipo.

La cabeza de la carrera llegó a distanciarse a más de medio segundo de ventaja sobre el grupo perseguidor en la primera vuelta y Lecuona gozó del primer puesto apenas dos vueltas.

Por detrás, Sam Lowes marchaba en posición de podio, pero una caída terminó cambiando la composición del cajón. Su abandono permitió a Yari Montella avanzar hasta la tercera posición.

Por su parte, el español Álvaro Bautista estuvo a punto de caer tras salirse levemente, pero consiguió mantenerse estable y terminó noveno con un tiempo de 17.530 segundos.

Bulega cruzó la línea de meta con un tiempo de 15:52.648, mientras que Lecuona terminó segundo con 15:54.721 y Montella tercero con 15:58.048. Los tres sumaron, respectivamente, 12, 9 y 7 puntos.

Con este nuevo triunfo, Bulega continúa ampliando su ventaja al frente del Mundial. La clasificación queda encabezada por el italiano con 528 puntos, mientras que Lecuona suma 387 y Yari Montella, 198. La diferencia entre Bulega y su compañero de Ducati se sitúa, por tanto, en 141 puntos.

"No era mi intención golpearle por eso he tenido que tomar esa decisión de dejarle ir. Sabía que la 'superpole' iba a ser difícil de batir a Nicoló, pero yo lo sigo intentando y estoy mejorando poco a poco", dijo Iker Lecuona a la organización.

El italiano sumó así, tras la victoria, su trigésimo noveno podio consecutivo y el número 89 en total. Además, esta clasificación entre Bulega y Lecuona se produce por vigésimo primera vez.

"La carrera ha sido como ayer, al principio muy competida con Iker, pero luego sabía que tenía que ser más rápido para distanciarme", dijo Bulega al término de la carrera.