El piloto español Toni Bou gana su 40 título mundial de trial

Bou, según informa su equipo, consigue un récord sin precedentes en esta categoría del motociclismo internacional. Desde que consiguió sus dos primeros títulos en 2007 en su primera temporada con Repsol, no ha dejado de ganar.

Veinte temporadas y cuarenta campeonatos después, el piloto de Piera continúa invicto. En el Campeonato del Mundo de X-Trial, el piloto del Repsol Honda HRC acumula 99 victorias y 117 podios en 129 participaciones. Al aire libre, sus registros son igualmente excepcionales: 175 victorias y 234 podios en 290 participaciones, unas cifras que reflejan la magnitud de un palmarés único.

El título llega en el mundial de Países Bajos donde el pasado sábado ganó las dos carreras que disputó quedando primero por lo que sumó 40 puntos y se quedó a tan solo 8 de conseguir el título.

Este domingo se impuso en la última carrera con un tiempo de 2:06.46 segundos y sumó veinte puntos más. El podio lo completaron Jaime Busto con 2:02.42 y 17 puntos y el tercero fue su compañeros de equipo Gabriel Marcelli con 2:08.49 y 15 puntos.

A sus 39 años, el piloto español vuelve a ampliar unos registros que ya le habían convertido en el piloto más laureado de la historia del motociclismo.

"El 40º título no supone únicamente una nueva corona para su palmarés, sino otro capítulo de una trayectoria que continúa creciendo casi veinte años después de que comenzara a dominar el trial mundial", dijo su equipo, el Repsol Honda HRC a través de un comunicado.