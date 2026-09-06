Sainz: "Estoy contento de que Charles (Leclerc) haya salido ileso de ese duro accidente"

"Antes que nada, lo primero que quiero decir es que estoy contento de que Charles (Leclerc) haya salido ileso de ese duro accidente", comentó el español de Williams, en referencia al accidente de su ex compañero monegasco, que perdió el control del Ferrari en la Parabólica, antes de estrellarse contra las barreras, por fortuna sin lamentar daños personales.

"En lo que a nosotros se refiere, ejecutamos una buena carrera hoy y un potente fin de semana, en lineas generales, teniendo en cuenta nuestras limitaciones", opinó Sainz, que el pasado martes cumplió 32 años y que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"Completamos una calificación sólida ayer; y hoy tuvimos una buena salida y un buen ritmo de carrera", apuntó el talentoso piloto madrileño, que seguirá al menos dos años más en la escudería de Grove, según se anunció hace dos semanas, justo antes del Gran Premio de Países Bajos.

"La pugna en el momento del coche de seguridad virtual nos colocó por delante de (el francés Esteban) Ocon (Haas) gracias a un gran 'pit stop' de nuestros mecánicos; y el buen ritmo nos permitió adelantar a (el inglés Oliver) Bearman (Haas) al final", explicó Carlos -que es decimosexto en el Mundial, con seis puntos- este domingo en Monza,

"Ahora ya tengo muchísimas ganas de que llegue la carrera en Madrid el próximo fin de semana", comentó Sainz en referencia al Gran Premio de España, que, 35 años después regresa a la capital, aunque en esta ocasión, en lugar de en el Jarama, se correrá en el nuevo circuito semi-urbano del Madring, en el recinto Ferial de IFEMA.