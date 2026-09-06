Se reanuda en Monza la carrera, interrumpida por accidente de Leclerc

Leclerc -ganador en Monza, por segunda vez, hace dos años-, que había salido tercero, perdió el control de su Ferrari en la tercera de las 53 vueltas a las que está prevista la carrera y chocó contra las barreras en la Parabólica, la última de las once curvas del templo de la velocidad.

La carrera se reanudó una vez reparados los desperfectos provocados en las barreras de protección por el coche de Leclerc, que salió por su propio pie del Ferrari y se encuentra "bien", según informó la 'Scuderia' a través de un canal de información interno en el que esta incluida Efe.

En el momento de la reanudación, desde la parrilla, el británico George Russell (Mercedes) lidera la prueba por delante del francés Pierre Gasly (Alpine), que había salido desde la 'pole'; y el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es tercero, un puesto por delante del otro Alpine, el del argentino Franco Colapinto.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); líder del Mundial, que, por sanción, salía desde el decimonoveno puesto, ocupa la duodécima plaza en una carrera en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón del mundo asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) -que salió desde el 'pit lane'- son decimosexto y vigesimoprimero, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) decimoséptimo.